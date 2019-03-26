別擔心美債殖利率倒掛 高盛：經濟衰退風險仍低

根據《彭博社》報導，美債殖利率曲線倒掛，引發市場對經濟前景的擔憂；對此，投行高盛認為，10 年期公債殖利率仍高於 2 年期公債殖利率，即使風險資產回報率不高，「經濟衰退風險仍偏低」。

上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，10 年期公債殖利率下跌，低於 3 個月期國庫券殖利率，為 2007 年以來首見，經濟前景疑慮升溫，當日美股重挫，創 2019 年 1 月 3 日以來最大跌幅。

高盛報告稱，雖然經濟情勢可能會對獲利造成影響，但整體來看，股票等風險資產，還是能在美債殖利率曲線趨平的情況下，積極表現，「即使回報率不算高，經濟衰退風險仍偏低。」

美債殖利率曲線倒掛，常被視為經濟衰退的前兆。(圖：翻攝自彭博)

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 也在報告中表示，「我們必須提醒自己，美債殖利率曲線倒掛，不會引發經濟衰退」，從殖利率曲線出現倒掛，到經濟發生衰退之間，存在一段很長的滯延時間，投資人別過度驚慌。

由彭博彙編數據可得知，過去 35 年來，有 3 次經驗顯示，從美債殖利率曲線出現倒掛，到美國經濟陷入衰退之間，至少時隔 15 個月。

聯準會 (Fed) 前主席葉倫 (Janet Yellen) 指出，美債殖利率曲線倒掛，可能是「需要在某個時候降息」的預示，但這不代表經濟將陷入衰退。

Fed 芝加哥分行行長 Charles Evans 稱，美國經濟依然強勁，他不擔心通膨壓力、經濟衰退等問題，經濟模型估算結果顯示，美國陷入衰退的機率，低於 25%。