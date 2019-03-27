〈蘋果高通專利戰〉蘋果贏得第二起訴訟 躲過進口禁令

3 月 27 日凌晨，美國國際貿易委員（ITC）會駁回高通公司針對蘋果提出的兩起專利侵權訴訟案件中的第二起專利侵權訴訟，該委員會認定高通電源效能技術專利無效，蘋果也避免進口禁令的危機。

圖: AFP

具體來說，蘋果提出「明確且令人信服的證據」，證明高通在智慧財產權所主張被侵權的項目，實際上早在去年九月已被委員會否絕，這讓蘋果避開侵權的可能性。

對此，蘋果回應表示，對於 ITC 裁定高通的最新專利主張無效感到滿意。這確保美國公司能夠在市場公平競爭所邁出另外重要的一步。高通正利用這些案件轉移注意力，對於真正問題－「他們壟斷性的商業行為」－避而不答。高通的行為正受到全球政府的調查。蘋果期待下個月在聖地亞哥陳述案件時，詳細說明高通用各種方式傷害消費者及扼殺創新技術。

而在數小時前，另一名貿易法官在第一起侵權案件中建議針對部分 iphone 實施進口禁令，認定蘋果手機中的技術侵犯高通的某一項專利。而委員會預定在 7 月份將對初步判決進行全面審查。

蘋果在 2017 年宣稱高通濫用其在無線通訊產業的壟斷力量，要求高額的權利金。此後，蘋果和高通便進行一場激烈的全球專利攻防戰。

而在本月初，美國聯邦陪審團發現蘋果侵犯高通智慧財產權，並裁定判罰給高通 3100 萬美元的賠償。