擔憂殖利率曲線倒掛？ Fed不會坐視經濟崩壞

許多經濟學家預期，美國經濟明年將會陷入衰退。但 Moody’s Analytics 公司分析師史威特 (Ryan Sweet) 不表苟同，他說：「Fed 不會扼殺這波經濟擴張。」

「上週 Fed 決議停止進一步升息，顯示 Fed 從過去的錯誤中，學到了教訓，」史威特說。「Fed 不會突然竄出，扼殺經濟。」

史威特與他的團隊認為，經濟正在放緩，但經濟衰退的風險仍低。「憂慮過度了，」他說。

經濟衰退通常是由兩件事情之一造成的，他說，一是經濟或金融體系發展失衡，即股市或房市出現泡沫。二是聯準會 (Fed) 恐慌經濟過熱，因而過度升息。

而這兩種情況，目前均不存在，他說。

史威特說，Fed 的關鍵角色是好事。他們並不擔心經濟減緩，他們會運作。一旦財政振興指施取消，經濟若持續成長 3%，則必將過熱。將經濟成長率壓低至 2%，可讓擴張持續。

Moody’s 公司分析師預期，今年美國 GDP 成長率將減緩至 2.4%，2020 年進一步下降至 1.6%。

有關殖利率曲線，應如何處理？美國近來的殖利率曲線，逾十年來，首度出現倒掛。殖利率曲線倒掛，被認為是幾乎無誤的經濟衰退預兆。

「分析師總是說不要忽視殖利率曲線，」史威特說。「但我就是要忽視。 民眾總是把殖利率曲線的因果關係抬搞混，殖利率曲線倒掛，通常是反應經濟衰退的條件，但不必然會導致經濟衰退。」