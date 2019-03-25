台塑擬配息5.8元 殖利率約5.45% 四寶共發放逾1586.39億元股息

台塑四寶配息由台塑 (1301-TW) 擔任最後一棒，台塑今 (25) 日公告股利政策，董事會通過每股擬配息 5.8 元，配息率約 74.55%，配息金額寫近 8 年新高。若以今日收盤價 76.2 元計算，現金殖利率約 5.45%。四寶共計發放超過 1586.39 億元現金股利，可望為台股挹注一波可觀的資金動能。

台塑公告，董事會通過擬每股配發現金股利 5.8 元，略高於去年的 5.7 元，為歷年來配息第三高，共將發出約 369.21 億元現金股利。

雖然去年前 3 季獲利表現亮眼，但台塑第 4 季起受到美中貿易戰與國際原油價格下跌影響，石化產品價格走弱。獲利受到化工產品因油價快速滑落，利差空間縮減影響，加上認列台塑美國收入大幅減少，且認列台塑化虧損達 11.3 億元，使獲利表現較上季大幅衰退。

台塑去年去年全年營收 2303 億元，年增 11.4%，創新高；稅後純益 495 億元，年增 0.2%，創新高，每股純益 7.78 元，為歷史次高成績。

台塑四寶去年稅後純益 2109.41 億元，較 2017 年衰退 11％，但仍力守連 3 年獲利超過 2000 億元的水準。台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 與南亞 (1303-TW) 均已公布去年配息，分別為 4.8 元、6.2 元與 5 元，台塑四寶共將發放超過 1586.39 億元的現金股利，可望為台股挹注一波可觀的資金活水。