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〈焦點股〉台塑四寶股價為營收發布助陣 台塑化漲逾4%最佳

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-07 13:16

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〈焦點股〉台塑四寶股價為營收發表助陣 台塑化漲逾4%最佳。(圖：shutterstock)

台塑 (1301-TW) 四寶今 (7) 日下午即將公布 4 月業績說明及未來展望，雖然數據尚未公告，但在傳統第 2 季旺季加溫下，包括台塑、台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 股價今天皆開高走高上揚。其中台塑化首季獲利最佳，稅後純益 36.85 億元，季增 184.6%，盤中股價一度漲逾 4%。

盤面上，今天四寶股價皆開高走高，台塑化盤中量增股價上揚，最高上漲 4%，盤中收斂逾 3%，股價暫收 38.8 元，站上半年線; 台塑、台化則是一度漲逾 2%，南亞漲逾 1% 以上。


旺季助威，台塑、南亞最有感，也都看好第 2 季產銷量增加，營收將優於第 1 季。對美國關稅課徵，已在美國設廠的台塑影響不大；南亞則直接出口美國占比低，且在美國境內設廠，可充分爭取當地採購商機優勢。台塑化則是在第 1 季煉油營業額則比上季增加 20.9%，主要是受惠美國加強制裁伊朗、俄羅斯等產油國及關稅貿易戰升溫影響。

法人指出，近日新台幣狂升，短期看來較難貶回，加上油價走跌後，台塑集團購買原料力道轉強，反應在進口成本上，塑化廠在購買以美元計價的產品原料上，如原油、石化氣體等時，所需支付的金額有機會相對減少，對塑化業是一大利多，也有機會降低生產成本。

 

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