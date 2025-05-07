〈焦點股〉台塑四寶股價為營收發布助陣 台塑化漲逾4%最佳

台塑 ( 1301-TW ) 四寶今 (7) 日下午即將公布 4 月業績說明及未來展望，雖然數據尚未公告，但在傳統第 2 季旺季加溫下，包括台塑、台塑化 ( 6505-TW )、南亞 ( 1303-TW )、台化 ( 1326-TW ) 股價今天皆開高走高上揚。其中台塑化首季獲利最佳，稅後純益 36.85 億元，季增 184.6%，盤中股價一度漲逾 4%。

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旺季助威，台塑、南亞最有感，也都看好第 2 季產銷量增加，營收將優於第 1 季。對美國關稅課徵，已在美國設廠的台塑影響不大；南亞則直接出口美國占比低，且在美國境內設廠，可充分爭取當地採購商機優勢。台塑化則是在第 1 季煉油營業額則比上季增加 20.9%，主要是受惠美國加強制裁伊朗、俄羅斯等產油國及關稅貿易戰升溫影響。