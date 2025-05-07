三菱宣布合作鴻海集團開發電動車 裕隆代工生產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-07 13:07

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日本三菱汽車 (Mitsubishi Motors) 今 (7) 日發出新聞稿宣布，與鴻海 (2317-TW) 旗下負責電動車開發的鴻華先進 (2258-TW) 簽署了合作備忘錄，鴻華先進將替三菱開發電動車，預定於 2026 年下半年在澳洲、紐西蘭等大洋洲地區開始銷售。

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三菱表示，該車款已納入去年所公布的澳洲 2030 年商品計畫，預期具備優異的電動駕駛性能與資訊娛樂功能，並被評估為非常適合該地區市場需求。將持續與鴻華先進根據本次備忘錄，持續就正式合約的簽署展開協商。

此外，除了與鴻海探討合作之外，三菱汽車亦計劃在歐洲由雷諾 (Renault) 提供、在北美由日產 (Nissan) 提供 OEM 車輛，活用聯盟資源來強化電動車產品線。