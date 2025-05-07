黃仁勳：不會用AI的人將失業 建議先載這「2個軟體」學習

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-07 09:41

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (6 日) 在米爾肯研究所全球大會上就人工智慧對就業市場的影響發表了直言不諱的看法：「你的工作不會被人工智慧奪走，但會被使用它的人奪走。」

他補充道，「我建議 100% 利用人工智慧，不要成為那個人。」

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黃仁勳還建議下載像 Perplexity 和 OpenAI 的 ChatGPT 這樣的軟體，以了解更多關於人工智慧用例的資訊。

儘管美國企業的人工智慧業務持續成長，輝達的利潤也出現了令人瞠目的成長，但今年迄今，該公司股價仍下跌了 15%。投資人認為，儘管輝達今年的財務狀況可能依舊很好，但成長率不會達到 2024 年的驚人速度。

知名科技投資者 Robert Smith 在米爾肯全球大會上接受採訪時稱，許多科技公司的人工智慧機會仍然太好了，不容錯過。當被問及科技股估值目前是否具有吸引力時，史密斯表示：「現在是這樣。」

他解釋，「在某些情況下，這些例子是因為他們沒有意識到真正的潛力，投資者也沒有意識到在這些業務中採用人工智慧的真正潛力。並不是所有人都能成為通用 AI，因為部分的人沒有對工作流程和數據集擁有主權和統治權。」