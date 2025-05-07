印巴開戰！印度軍方面臨幾十年來最嚴重損失 航空公司避開巴基斯坦領空

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-07 13:19

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印度空軍周三（7 日）凌晨對巴基斯坦境內 9 處地點發動空襲，連日緊繃印巴局勢徹底升級，巴基斯坦稱擊落 6 架印度軍機。

據美國《CNN》報導，巴基斯坦安全部門消息人士透露，巴方擊落 3 架法製「陣風」戰機、1 架蘇 - 30 戰機和 1 架米格 - 29 戰機。此外，印度 1 架「蒼鷺」無人機也被擊落。另一名巴基斯坦政府高階官員證實了這個消息。

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另據《路透社》報導，巴基斯坦軍方證實，擊落 5 架印度戰機，包括 3 架「陣風」、1 架蘇 - 30 和 1 架米格 - 29。

印巴爆發衝突之前，印度空軍有 36 架「陣風」戰機。「陣風」戰機是印度空軍最新裝備，首批戰機於 2020 年 7 月底飛抵印度。

這是印度軍方幾十年來最嚴重的損失，並且印巴衝突可能會進一步升級。

印度新德里電視台援引消息人士稱，印軍在此次空襲中確實出動「陣風」戰機，使用「風暴陰影」巡弋飛彈襲擊巴基斯坦境內目標。

據《CNN》報導，印巴緊張局勢升級後，飛行航班資訊平台 Flightradar24 顯示，商業航空公司「幾乎完全」避開巴基斯坦領空。

在印度對巴基斯坦發動襲擊後，巴基斯坦周三宣布關閉全國空域 48 小時，全國範圍內所有航班被立即取消。

據《路透社》周三報導，美國總統川普在聽取相關情況的簡報後，表示「這太遺憾了」。

川普說：「我想大家根據過去的一些事情就知道會發生什麼了，他們已經鬥很久了…… 我只希望這一切儘快結束。」