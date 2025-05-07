關稅豁免期急單拉貨增加 台塑、南亞估第2季營收有望成長

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-07 18:38

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受美國川普頒布對等關稅及中美貿易戰持續的不確定要素下，台塑 (1301-TW) 、南亞 (1303-TW) 今 (7) 日皆表示，在下游終端客戶要求加工廠加速出貨下，急單拉貨增加，預期第 2 季營收有望比第 1 季成長。

台塑指出，近期原料乙、丙烯及石化產品價格走勢疲軟，壓低石化產品價格，但第 2 季為石化產品傳統需求旺季，加上新台幣兌美元大幅升值，預期 5 月及 6 月營業額均比 4 月微幅成長。外加美國針對中國以外的國家暫緩實施對等關稅，亞洲加工廠提前出貨，台塑第 2 季開工率高於第 1 季，產銷量增加，預估第 2 季營業額比第 1 季成長。

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南亞則表示，電子材料因下游有備庫的短急單需求，且多項化工產品產銷量提高，預估 5 月營收較 4 月增加、第 2 季合併營收較第 1 季增加。其中電子材料因部分消費性電子產品，因關稅豁免期，短期採購動能轉強；化工產品則因為多項產品產銷量提高；聚酯則受惠瓶用粒旺季及聚酯膜，因日本地區民生消費需求成長，營收增加。

但南亞強調，從各項數據來看，對等關稅豁免期結束前，製造業搶出口，短急單增加，但市場仍存在高度的不確定性，企業普遍對未來六個月的展望趨向保守。

台塑也說明，全球經濟仍面臨美國關稅政策後續發展、美中貿易戰、各國貨幣政策、俄烏戰爭是否停火等不確定因素下，將密切關注其對原油與石化產品價格、海運費變化的影響，隨時調整營運策略。