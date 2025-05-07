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半導體關稅不會手軟，台股肯定大跌？川皇想稱霸世界，造就軍工股超級利多？

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2025-05-07 07:40

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半導體關稅不會手軟，台股肯定大跌？川皇想稱霸世界，造就軍工股超級利多？(圖:shutterstock)

5/7 美國可能公布，半導體關稅調查細節，不宜過度樂觀，也不能預設立場，因為從談判，和心理戰的角度，一開始先提出，比較高的半導體關稅，才會有施壓效果，而且若關稅很低，供應鏈何必去美國？

美國把半導體關稅，稱之為國安調查，就是把晶片供應鏈，視為國家安全議題，商務部長盧特尼克說，不懂為什麼，晶片要在台灣製造。這就是他們的心裡話，台灣霸佔晶片供應鏈，他們視為一個風險。


況且他們大費周章，甚至把晶片獨立出來，要調查還要另外課稅，如果最後給出來，是低於預期的關稅，這豈不是毫無效果。所以若這樣思考，做好最壞打算比較好，就是可能一開始，關稅高到讓你嚇到，再看情況逐步談，邊談邊打邊調整。

而如果半導體關稅，結果比預期還糟，那短線肯定先大跌。至於若要走主跌段，做一個假突破上年線，然後再往下殺一波，這種走法能通殺最多人。這是我的沙盤推演，也是我對行情的規劃，我不會預設任何立場，邊走邊打邊看。

我們持續看好的軍工，今天全面強勢，寶一 (8222-TW) 又攻漲停創新高。亞航 (2630-TW) 漲 2.38%，有望挑戰波段壓力區。千附精密 (6829-TW) 漲 3%，駐龍 (4572-TW) 季線上轉強，晟田 (4541-TW) 漲停轉強，台船 (2208-TW) 位階低檔，軍工不受晶片關稅影響。

川普跟盟友討要軍費，還要奪回巴拿馬運河，甚至揚言出兵格陵蘭，已經掀起全球不安，競相提高軍事預算，甚至美國要施壓台灣，把軍事支出再提高。美中的競爭衝突，會導致台海局勢不穩，這全是軍工股的利多。

還有一路看好的鋼鐵，中鋼 (2002-TW) 大漲 5%，台幣升值對鋼鐵廠，進口原料成本下降，還有烏克蘭和談機會大，有戰後的重建題材。海光 (2038-TW)、允強(2034-TW)、中鴻(2014-TW)，位階都很低檔。昨天提醒台肥(1722-TW) 不用追，果然回測 200 日線，碰到支撐乖乖止跌，士電 (1503-TW) 持續往年線挑戰。

同樣升值受惠的，長榮航 (2618-TW) 又大漲 8%，油價下跌也是利多，不過長榮航，出現大量價格沒收高，再追價風險變大了。華航 (2610-TW) 大漲 5%，台灣虎航 (6757-TW) 攻上漲停，記憶體掀漲價潮，品安 (8088-TW) 漲停轉強，南亞科 (2408-TW) 三角形收斂，這裡位階是低檔了。黃金漲價概念股，佳龍 (9955-TW) 回測季線又轉強。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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