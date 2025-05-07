半導體關稅不會手軟，台股肯定大跌？川皇想稱霸世界，造就軍工股超級利多？

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2025-05-07 07:40

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5/7 美國可能公布，半導體關稅調查細節，不宜過度樂觀，也不能預設立場，因為從談判，和心理戰的角度，一開始先提出，比較高的半導體關稅，才會有施壓效果，而且若關稅很低，供應鏈何必去美國？

美國把半導體關稅，稱之為國安調查，就是把晶片供應鏈，視為國家安全議題，商務部長盧特尼克說，不懂為什麼，晶片要在台灣製造。這就是他們的心裡話，台灣霸佔晶片供應鏈，他們視為一個風險。

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況且他們大費周章，甚至把晶片獨立出來，要調查還要另外課稅，如果最後給出來，是低於預期的關稅，這豈不是毫無效果。所以若這樣思考，做好最壞打算比較好，就是可能一開始，關稅高到讓你嚇到，再看情況逐步談，邊談邊打邊調整。

而如果半導體關稅，結果比預期還糟，那短線肯定先大跌。至於若要走主跌段，做一個假突破上年線，然後再往下殺一波，這種走法能通殺最多人。這是我的沙盤推演，也是我對行情的規劃，我不會預設任何立場，邊走邊打邊看。

川普跟盟友討要軍費，還要奪回巴拿馬運河，甚至揚言出兵格陵蘭，已經掀起全球不安，競相提高軍事預算，甚至美國要施壓台灣，把軍事支出再提高。美中的競爭衝突，會導致台海局勢不穩，這全是軍工股的利多。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師