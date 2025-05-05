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〈焦點股〉台幣飆升 資金轉進塑化股避險 台塑化漲半根漲停帶頭上攻

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-05 13:19

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〈焦點股〉台幣飆升、資金避險濃厚，台塑化漲半根漲停領族群上攻。(圖：shutterstock)

新台幣今 (5) 日延續上周強升態勢，連 2 個交易日瘋狂升值，外界擔憂出口電子業受影響，相關原物料類股成為台股資金避風港，其中與原油最相關、直接影響的台塑化 (6505-TW) 表現最為強勁，盤中漲幅超過半根漲停板，也帶相關台塑 (1301-TW) 四寶、相關塑化股逆勢上揚。

法人表示，當新台幣升值時，台灣企業在購買以美元計價的石化產品原料，如原油、石化氣體等時，所需支付的金額有機會相對減少，對塑化業是一大利多，除了可用較少的新台幣購進相同數量的原料，也有機會降低生產成本; 加上台幣強升，資金也大舉流向資產概念股的台塑四寶及中石化 (1314-TW)，。


盤面上，台塑化開高走高，盤中一度漲逾 6%，量能同步放大，截至中午成交量超過 1.2 萬張，超過上周總交易量，股價暫報 38.15 元; 台塑其他 3 寶，以台化 (1326-TW) 漲逾 5% 次優，台塑、南亞 (1303-TW) 也上漲逾 2-3%；其他塑化族群如中石化漲 4%，華夏 (1305-TW)、亞聚 (1308-TW)、 北基 (8927-TW)、 台達化 (1309-TW) 漲幅也逾 2% 以上。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台幣近期瘋狂升值，導致資金避險的態度濃厚，市場氛圍上不喜歡出口為主的電子股，也對金融股產生疑慮，資金自然跑到相關原物料族群，觀察短線資金就是流向非金、非電族群，也讓塑化股表現相對強勢。

但蔡明翰也提醒，塑化股大都買美元原料、報價產品出口、國內銷售皆以美元計價，匯率長期影響沒有那麼大，中長線主要仍看國際油價的走勢影響較大。

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台塑化台塑南亞台化台幣升值塑化股

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北基46.4+0.98%
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