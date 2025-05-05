〈焦點股〉台幣飆升 資金轉進塑化股避險 台塑化漲半根漲停帶頭上攻

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盤面上，台塑化開高走高，盤中一度漲逾 6%，量能同步放大，截至中午成交量超過 1.2 萬張，超過上周總交易量，股價暫報 38.15 元; 台塑其他 3 寶，以台化 ( 1326-TW ) 漲逾 5% 次優，台塑、南亞 ( 1303-TW ) 也上漲逾 2-3%；其他塑化族群如中石化漲 4%，華夏 ( 1305-TW )、亞聚 ( 1308-TW )、 北基 ( 8927-TW )、 台達化 ( 1309-TW ) 漲幅也逾 2% 以上。

但蔡明翰也提醒，塑化股大都買美元原料、報價產品出口、國內銷售皆以美元計價，匯率長期影響沒有那麼大，中長線主要仍看國際油價的走勢影響較大。