〈台塑四寶業績〉4月營收1好3壞 南亞年月雙增最佳、台塑化月減近2成

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-07 17:33

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台塑 (1301-TW) 集團今 (7) 日公布 4 月營收，南亞 (1303 -TW) 受惠於 AI 伺服器及車用材料需求動能佳，電子材料產品因急單增加，挹注營收成長，繳出月增 0.7%、年增 5.9%。其他三寶如台塑、台塑化 (6505 -TW、台化 (1326 -TW)4 月營收皆下滑，又以台塑化受關稅衝擊，導致輕油價格下滑、石化需求疲弱，營收年減 2 成以上。

台塑 4 月營收 161.72 億元，月減 5.4%、年減 2.9%，主要是銷售量減少 5.5 億元，因液碱外銷客戶船期安排，4 月訂單提前至 3 月底出貨， 4 月液碱銷售量比上個月減少 2.8 萬噸，加上 OPEC + 決議增產及美國關稅貿易戰的不確定性， 原油及乙、丙烯價格下跌，拖累石化產品行情，4 月各產品平均價格都比去年同期下跌約 3~9％。

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四寶中唯一小幅年月雙增的南亞，則是 4 月營收達 231.77 億元，單月營收已連第 3 個月成長，主要是受惠 AI 伺服器及車用材料需求動能佳，電子材料產品因下游把握關稅暫緩期，90 天內暫維持 10%，且部分電子商品暫時免徵對等關稅，急單增加，以 AI 伺服器、車用材料、遊戲機、PC 用途客戶積極拉貨，挹注營收增長；但聚酯受美國汽車大廠停工、裁員影響，棉、絲銷售量減少，營收不如 3 月，化工則因原油與原料價格下跌，產品售價與營收隨之下滑。

台塑化 4 月營收則是 462.5 億元、月減 21.3%、年減 8.8%，主要是煉油事業營業額比上月減少 23.9%，加上重油媒裂單元 4 月定檢天數比 3 月增加所致；加上受外銷油品 船期安排影響，4 月全產品銷售量 11,624 千桶，比 3 月減少 3,241 千桶，煉油全產品的平均售價也因杜拜原油下跌影響，比 3 月下跌 3.6 美元 / 桶所致。