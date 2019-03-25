台經院2月製造業營業氣候測驗點為91.29點 增加1.61點 連三升

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，美國暫緩實施對中國進口商品關稅加徵計畫，若美中雙方持續營造正面貿易協商氛圍，將有利於降低美中貿易不確定因素。不過今年以來各主要國家所公布的經濟數據普遍不如預期，出口多呈頹勢，製造業活動轉弱，加以中國、歐洲央行與美國聯準會同步下調 2019 年經濟成長目標，主要國家貨幣政策立場轉趨寬鬆，顯示全球經濟持續放緩。在國內方面，因春節備貨需求高峰已過，加以連假影響工作天數減少，使得 2 月出口年減幅度擴大，多數業者營收較上月衰退，令製造業廠商對當月景氣看法轉為悲觀。此外，美國暫緩上調中國商品關稅，市場樂觀看待美中貿易協商結果，加以國際油價回穩走高，且預期國內景氣逐步回升，使得製造業廠商對於未來半年景氣看法轉強。



服務業方面儘管今年農曆春節假期較長，有助於提升國人出遊與外出用餐消費意願，然受到民生物資採購高峰已過，加上營業天數減少，多項業務量較上月衰退，車市買氣不振，限縮成長動能，使得廠商對當月景氣看法較為保守；營建業方面因營造原物料漲價與人力調度問題，影響工程進度與規劃，加上不動產業受限於供給擴大、買賣雙方對價格認知有差異等緣故，影響廠商對當月與未來半年景氣看法以持平居多，不過受惠於時序進入 329 檔期傳統旺季，使得看好未來房市的業者比重有所上升。



根據台經院調查結果，2019 年 2 月製造業營業氣候測驗點為連續三個月上升態勢，服務業結束先前連續二個月上升態勢轉為下滑，營建業則由下滑轉為上揚。



在製造業調查部分，根據台經院對製造業廠商所做 2019 年 2 月問卷結果顯示，認為當 (2) 月景氣為「好」比率為 11.5%，較上月 31.1% 減少 19.6 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 47.3%，較上月 30.8% 增加 16.5 個百分點，其中化學工業、非金屬礦物業、金屬製品業看壞比例超過 7 成；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的 30.6% 增加 12.5 個百分點至當月的 43.1%，看壞比率由上月的 18.3% 減少 8.4 個百分點至當月的 9.9%，其中又以電子機械業、非金屬礦物業及化學工業看好比例較高。



將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過台經院模型試算後，2019 年 2 月製造業營業氣候測驗點為 91.29 點，較上月修正後之 89.68 點增加 1.61 點。



在服務業調查部分，對當 (2) 月景氣看好比例較高者為保險業及餐旅業，其餘產業多以普通看待；在未來半年看法的部分，則以金融相關產業看好比例較高。



將上述服務業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，2019 年 2 月服務業營業氣候測驗點為 92.05 點，較上月修正後之 92.26 點微幅減少 0.21 點。



在營造業方面，雖然 2019 年 2 月新建工程投入有限，所幸在建工程、廠務衍生機電系統整合工程進展仍持續進行，故對於整體營運表現尚具支撐；展望未來，雖政府投資擴張、工期陸續步入主體階段，但有鑑於南部砂石恐有斷料危機、空汙法對於營建工程機具工料控管趨嚴、新建工程用地取得困難等因素，使得未來進度出現變數，故營造業廠商對未來半年景氣看法以持平視之。



而不動產業方面，2019 年 2 月房市交易若排除地政機關實際的工作天數偏少的因素，整體房市景氣尚稱穩定；由於時序進入 329 檔期傳統旺季，使得看好未來房市的業者比重有所上升，惟受限於供給擴大、買賣雙方對價格認知有差異等緣故，仍有超過七成以上的業者對未來半年房市看法為持平。



將上述營建業對景氣看法調查結果，經過台經院模型試算後，本次營建業 2019 年 2 月營業氣候測驗點為 94.04 點，較 1 月之 93.63 點微幅上揚 0.41 點。

