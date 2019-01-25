〈台經院景氣預測〉出口不如預期下修我國GDP至2.12% 下半年優於上半年

台灣經濟研究院今 (25) 日公布台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.12%，較 11 月預測微幅下修 0.08 個百分點，台經院景氣預測中心主任孫明德說明，這次預測差異較大的是出口，但今年仍不算是過去這幾年來最糟的一年，只是沒有預期這麼好而已。

台經院預測，今年各季 GDP 成長率分別為 1.85%、1.8%、2.3% 和 2.48%，顯然下半年的經濟表現將較上半年佳。

台經院指出，進出口數據自去年第 4 季以來大幅滑落，加上國際油價走低，大宗商品價格續漲空間有限、行動通訊產品漸趨飽和，以及美國與其他國家貿易協商結果未明，皆影響廠商需求轉為保守。

因此，台經院預估全年輸出和輸入成長率分別為 2.70%、3.21%，較前次預測值下修 0.85、0.77 個百分點，而出口和進口金額成長率則為 2.53%、3.03%，較前次預測值下修 0.57、1.07 個百分點。

台經院院長林建甫進一步指出，除了出口，目前看「內需消費僅持平，而投資僅增加一點點」，整體而言，全球經濟景氣表現恐不如去年，惟減幅有限，現在政經情勢紛擾不明。

除了出口面表現受到下修幅度較大，內需方面，因近期全球金融市場震盪加劇，消費者信心疲弱，民間消費動能受限，台經院預估全年成長率為 2.20%，與前次預測相同。

在固定資本形成方面，雖政策鼓勵台商將產線移回台灣，但全球政經不確定性依舊，主要國家經濟表現趨緩，使半導體設備進口連 3 個月負成長，顯示產業投資依舊保守，民間投資成長空間有限，因此，台經院預估全年整體固定資本形成成長率為 4.60%，僅調升 0.20 個百分點，而民間投資成長率為 3.18%，僅僅微增 0.06 個百分點。

物價方面，受惠於天候穩定，蔬果價格下滑，又國際油價回落、菸稅調漲效應淡化，核心 CPI 年增率已連續 5 個月走低，預料近期物價恐將持續低檔徘徊，全年 CPI 成長率為 1.10%，下修 0.30 個百分點。