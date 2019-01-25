〈台經院景氣預測〉製造業、服務業營業氣候終結連4跌

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 12 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點，均同步止跌回升，其中，製造業和服務業結束連 4 月下滑態勢轉為上升，分別來到 85.72 點、91.02 點，分別增加 0.15 點、0.24 點，惟成長幅度仍相對有限，而營建業為 94.62 點，上揚 1.84 點。

台經院院長林建甫指出，受惠於歐美年底需求暢旺，帶動資通和視聽產品出口表現，使製造業廠商對 12 月景氣看壞程度較上月低，不過，國際政經情勢紛擾不明，廠商對未來半年景氣看法仍不樂觀。

服務業方面，受惠於耶誕旺季和跨年連假，帶動出遊聚餐人潮，推升餐旅業對當月景氣看法轉強。

而營建業方面受惠於年底公共工程標案集中辦理驗收，加上廠建基礎整地工程的大量投入，拉抬營建業廠商對 12 月和未來半年景氣看法。

在製造業調查上， 廠商看 12 月景氣「好」的比率為 13.8%，較上月 10.3% 增加 3.5 個百分點，「壞」的比率為 44.3%，較上月減少 4.8 個百分點，其中，以石油及煤製品業、化學工業與機械設備業看壞比例較高。

製造業廠商看壞未來半年景氣占比逾 3 成

整體製造業廠商對未來半年景氣，看好廠商增加 2.4 個百分點至 18.7%，看壞比率增加 6.9 個百分點至 34.2%，除石油和煤製品業、電力機械和運輸工具業看壞比例較高，多數廠商以持平看待。

在服務業調查上，對 12 月景氣看好比例較高者為餐旅業，證券業則相對看壞，其餘產業多以普通看待；而對於未來半年，則以批發業和證券業看好比例較高。

營造業方面，受惠於 2018 年年底公共工程標案集中辦理驗收，挹注不少款項，使 12 月營造業景氣成長；有鑑於年度公建預算確立，且促參完成簽約個案將投入，加上其他政策性的投資計畫也多督促增派人力機具來推動，未來半年營造業景氣趨向樂觀。

不過，台經院指出，不動產業方面，受限於遞延性買盤僅集中於少數新建案、降價案以及特定重劃區，並未呈現全面性的買盤進駐，12 月房市景氣呈現小幅衰退。

由於六都市政藍圖的落實尚須時間，短期內國內房市所面臨的供給壓力仍未減，甚至部分建案價格轉硬，未來半年房市景氣以持平視之。

另外，台經院指出，12 月轉壞且未來半年較 12 月看壞的產業有紡紗業、化學工業、石化原料、石油及煤製品、鋼鐵基本工業、視聽電子產品、資料儲存及處理設備、汽車零件、機車製造業和機車零件製造業。