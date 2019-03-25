美中本週重啟談判聚焦科技 星展：恐打亂台灣電子供應鏈布局

美中貿易戰本週即將進行新一輪談判，據悉，美國將要求中國對於科技業的限制，雙方談判將聚焦科技領域，星展認為，美中科技戰可能打亂我國與韓國以中國為重心的電子供應鏈布局，並造成間接傷害。

星展集團研究部經濟學家馬鐵英表示，當科技戰延燒，美國及其夥伴國家有可能進一步限制中國科技產品進入西方市場，目前包括美國、加拿大、英國、澳洲與紐西蘭等國家陸續對此行動因應，包括限制華為在該國境內建置 5G 網路。

馬鐵英指出，中國前兩大電子機具與設備的進口來源主要來自於台灣與南韓，目前華為 92 家核心供應商中，有 10 家就是台灣企業，而其他國家對中國貿易戰的限制，恐間接衝擊台灣與南韓的晶片與半導體元件廠商。

不過科技戰可能對台灣與南韓帶來新契機，馬鐵英說，如果美國進一步控制關鍵元件與科技出口到中國，屆時可能迫使中國尋找其他替代來源，進而給南韓與台商帶來新契機。

但馬鐵英也提醒，目前全球 IC 設計的最上游仍由美國主宰，台灣半導體公司目前多以合約方式承包美國無廠半導體公司高通與英偉達的製造訂單，換言之，美國也主宰了軟體領域，包括電腦與手機的操作系統，萬一美國停止上游科技的供應，潛在的風險是衝擊整個電子供應鏈，連帶損及南韓與台灣。

馬鐵英認為，對台韓而言，中美科技戰的影響層面不只有供應鏈重整，恐將暫緩中國透過產業升級，並對台韓形成競爭壓力，尤其「中國製造 2025」計畫中，提到中國晶片自給率要達到 70%。這對位居晶圓製造領導地位的台韓而言，將是一個全新且直接的威脅。