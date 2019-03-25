日立提高收購價 永大獨董提五大訴求質疑收購合理性

電梯大廠永大 (1507-TW) 經營權之爭持續延燒，日立集團日前宣布上調公開收購價，由每股 60 元調整至 65 元。對此，永大獨立董事陳世洋今 (25) 日做出回應，提出五大訴求，強調 65 元收購價格仍不合理，只能算是微調，且認為該公開收購說明書有記載不實違法之嫌，並重申召開股東臨時會的正當性與必要性。

陳世洋指出，第一，永大位於台灣與中國土地資產未重估，及營運常規化未納入調整。永大在中國包括上海、天津及成都等 3 地，廠房面積合計約 24.67 萬平方米 (約 7.5 坪)，具龐大的潛在土地重估增值利益，卻無法反應在收購價值上。

第二，永大收購價的合理性評估，引用的類比公司皆不具參考性 (應排除宏偉)，且日立評估公開收購價格合理性，採取的類比公司，有的營收更只有永大的十分之一，有刻意低估永大價值、賤賣公司之嫌。

第三，除日立外，世界二大電梯公司美商奧的斯 (Otis) 與瑞士商訊達 (Schindler) 三龍搶珠，永大卻只獨厚日立，包括董事長許瑞鈞等董事，聯手在永大董事會中，否決奧的斯及訊達做 DD 的提案，且排除其出價的參考性 (原為每股 63 元)，未能爭取對永大最有利的收購條件，內情恐不單純。

第四，在多家皆表態有意進行搶親下，永大的價值應炙手可熱，但日立收購溢價率僅取中位數 13.41%，明顯偏低不合理。且永大阻撓奧的斯及訊達參與收購的手法前後不一、自相矛盾，以奧的斯及訊達是競爭廠商為由，拒絕 2 家公司 DD 提案，但日立在中國與永大同為競爭關係，且日立堅持要做 DD，質疑永大何以有兩套標準，是否企圖賤賣永大。

第五，日立聘任的會計師獨立性多具爭議性，日立委任的會計師余景仁分別在 1 月 15 日與 3 月 22 日出具「獨立性聲明」，但二份載刊的業務往來聲明卻不同，顯示公開收購說明書確有記載不實情事，根本無法取信股東與投資人。