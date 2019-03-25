盤前財經大事搶先讀2019年3月25日

今日操盤前瞻

台灣 2 月零售銷售

日本央行總裁發表談話

美國達拉斯 Fed 商業活動指數

法說會：國泰金、揚智、凌華、緯創、美時、兆利、億豐

〈台股風向球〉季底作帳還結帳？4 個訊號提醒該警戒了

台股上周續漲 199 點，周線連 2 紅，不過，上周五加權指數開始出現逢高賣壓，使日 K 線轉為十字線，技術面上日 KD 也進入高檔鈍化區再加上散戶重要參考指標「融資餘額」已來到今年以來新高，美債殖利率曲線倒掛造成美股上周五恐慌性賣壓，因此，台股交易員判斷，下周大盤走勢不排除修正，所幸尚有資金行情護持，先看能否放出 1500 億元大量來墊高底部支撐。閱讀全文...

〈觀察〉金管會兵分兩路盯壽險集中投資 債券 ETF 恐陷降溫壓力

壽險資金大舉投入債券 ETF(指數型股票基金) 被金管會盯上，為避免壽險業者「包檔」單一債券 ETF，進而衍生出操縱損益疑慮，金管會兵分兩路，準備拉高壽險業投資債券 ETF 的風險係數，並要求投信業者需設法分散單一投資的問題，在金管會出手控管下，恐讓近年來規模狂飆的債券 ETF 降溫。閱讀全文...

〈觀察〉富貴險中求！台網通廠競爭力回溫搶 5G 商機

5G 商轉在即，國內業者認為，新技術將帶動產業進入新一波成長、加上貿易戰以及各國重新檢視資安的情況下，中國低價網通廠將面臨淘汰、歐美設備廠競爭力回升，台廠能的商機範圍，正顯著增加中。閱讀全文...

〈觀察〉不到兩周砸逾 70 億元購置商用不動產用地 建商為哪樁?

2019 年 3 月以來，包括興富發 (2542-TW) 及華固 (2548-TW) 等建商，分別投入 51 億元及 20.55 億元，在北市及新北市新莊購地，建商不到兩周內投入逾 70 多億元購地，主要目的即為切入在大台北都會區需求持續升高的商辦及廠辦需求，也顯見建商依市場需求變化趨勢尋求產品別，也同時建立本身市場競爭的高門檻及資金靈活度。閱讀全文...

劉鶴預計 4 月 3 日率團訪美 進行第九輪高階貿易談判

根據《彭博社》報導，中國國務院副總理劉鶴，預計於 4 月 3 日，率中方貿易代表團赴華府，進行第 9 輪美中高階貿易談判。白宮最新聲明指出，美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將率美方代表團前往北京，參加 3 月 28 日舉行的第 8 輪高階貿易談判；劉鶴預計下月率團回訪，4 月 3 日於華府繼續進行貿易磋商。閱讀全文...