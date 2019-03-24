CCL廠去年表現佳皆賺回逾半個股本 台燿EPS 7.48元最優

上市櫃專業銅箔基板 (CCL) 廠去年獲利數全都揭露，受惠 PCB 廠拉貨力道挹注，台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 等，皆賺超過半個股本，其中以台燿稅後純益 18.36 億元，每股純益 7.48 元表現最優。

檢閱去年 CCL 廠表現，唯一營收及獲利雙衰退的是台光電，台光電去年稅後純益為 17.51 億元，年衰退 37.25%，每股純益 5.48 元，仍符合外資的預期。

而台燿去年純益 18.36 億元年增率 83.37%，每股純益 7.48 元，也成 CCL 廠中的獲利年成長幅度最高的業者。台燿去年營收 177.87 億元，毛利率 22.61%，年增 1.88 個百分點，毛利率為歷年最高，且連 3 年站穩 20% 以上的毛利率水準。

台燿去年營收創新高，是受惠基地台、伺服器、網通等產品應用的需求成長，台燿為增加 5G 產能，已分別於新竹和常熟擴產，預計第 3 季有望看到效益。

聯茂積極擴充自家產能，同時，江西廠首期產線也將在今年貢獻產能，去年正式財報，毛利率連 3 年維持逾 14% 的穩定水準；稅後純益 17.75 億元，創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元。聯茂董事會並決議，每股擬配發 3.8 元現金股利。

聯茂去年營收 224.02 億元，年增 5.6%，毛利率 14.53%，年減 0.08 個百分點，稅後純益 17.75 億元，創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元。聯茂去年獲利超過半個股本，股利也改寫新高，是 3 家大型上市櫃 CCL 廠中，首家通過去年財報與盈餘分配的業者。

聯茂去年進入新伺服器 CCL 量產，受惠 Intel Server 平台由 Grantley 轉至 Purley 的滲透率持續提升，營收達 224.02 億元，年增 5.6%，創新高，稅後純益 17.75 億元，也創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元，與準上市 CCL 廠騰輝電子 - KY(6672-TW) ，同樣賺回超過半個股本。

騰輝去年稅後純益 4.05 億元，年增 35.77%，每股純益 6.75 元，公司也不看淡今年營運；上市申請案已獲通過，預估 4 月底上市掛牌。

聯茂為健鼎科技 (3044-TW) CCL 主要供應商之一，並因應健鼎每月 150 萬張 CCL 需求，持續增加產能中，江西廠首期生產線也將在今年年中貢獻產能。

目前，聯茂有無錫廠、東莞廠、廣州廠、黃江廠及新埔廠，其中無錫廠產能為基板 180 萬張及膠片 850 萬米，東莞廠產能為基板 100 萬張及膠片 450 萬米，廣州廠 (軟性銅箔基板) 產能有 3Layer FCCL 約 75 萬平方米及 2 Layer FCCL 約 14 萬平方米，黃江廠壓合代工有 50 萬平方呎，新埔廠產能為基板 45 萬張及膠片 180 萬米；新建江西廠也將於 2019 年 7 月起投產，9 月量產，初期約 30 萬張，產能擴張後可望達到 60 萬張。