800G交換器滲透率提高 外資評台燿爲「買進」目標價220元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-27 11:10

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CCL 廠台燿 (6274-TW) 在這一波的 AI 興起浪潮之下，將為繼台光電 (2383-TW) 後的重要受惠者，美系外資最新報告指出，台燿得益於 800G 交換器的需求增加，預估 2025 年及 2026 年都將賺回超過一個股本，報告評等台燿爲「買進」目標價 220 元。

美系外資報告指出，台燿營運在 800G 交換器滲透率提高，營運進入高成長期，預估 2025 年及 2026 年都將賺回超過一個股本，預估 2025 年每股純益 13.81 元，2026 年每股純益達 17.93 元。

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台燿 2024 年前三季稅後純益 19 億元，每股純益 6.99 元，美系外資估全年每股純益 9.55 元。