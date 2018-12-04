CCL廠新兵騰輝電子通過上市審議 明年4月掛牌

印刷電路板上游基材銅箔基板 (CCL) 產業將再添「新兵」，騰輝電子 - KY(6672-TW)上市申請案今 (4) 日獲證交所上市審議委員會通過，預計明年 4 月上市掛牌交易，今日興櫃成交價格為 65.04 元。

騰輝電子長期專注發展高毛利產品，尤其軍工、航天應用的聚醯亞胺 (PI) 基板，及軟硬複合板 (Rigid Flex) 使用的不流膠黏合膠片 (PP) 產品，伴隨散熱鋁基板持續快速成長，毛利及獲利表現不俗。

騰輝電子近年著重積極調產品結構、第 3 季財報營收 14.11 億元，創新高，毛利率 25.28％，稅後純益 1.5 億元，每股稅後純益 2.56 元。

騰輝電子前 3 季財報營收 40.67 億元，毛利率 24.47%，稅後純益 3.42 億元，每股稅後純益 5.83 元；營收比去年同期增加 9.93％，毛利率年減 0.74 個百分點，稅後純益年增 34.16％。

騰輝電子不看淡第 4 季 PCB 傳統淡季，10 月營收 4.92 億元，在上市櫃 CCL 同業獨創歷史新高，較 9 月及去年 10 月各增加 6.56%、18.6%；前 10 月營收 45.47 億元，年增 10.32%，其中特殊材料銷售帶動獲利成長，為公司營運成長重要亮點。

此外，騰輝電子面對 5G 雷達天線應用的碳氫高頻材料也有著墨，相關網通建設產品上半年推出後，已取得多家客戶認證及試產，預估將對營收、獲利有相當挹注，同時也將成未來成長驅動引擎，明年營運狀態將更亮眼。