白宮證實：川普考慮豁免「中國汽車零組件」關稅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-24 05:23

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美國總統川普近期對汽車產業的關稅政策出現微幅鬆動跡象，白宮週三 (23 日) 向《CNBC》證實，川普正考慮對汽車製造商部分關稅措施給予豁免，此舉與《金融時報》稍早揭露的內容相符。

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報導指出，川普計劃免除為打擊芬太尼生產而對中國進口汽車零件徵收的關稅，以及對鋼鐵和鋁徵收的關稅。

消息人士透露，川普此舉是因近幾週來汽車業高層密集遊說所致。多家車廠與產業團體向白宮施壓，希望能針對汽車供應鏈面臨的稅負壓力獲得部分緩解，特別是對中國零件依賴度高的業者而言。

白宮證實：川普擬豁免「中國汽車零組件」關稅 (圖片：shutterstock)

不過，這項預期中的豁免措施不包含整車進口稅與即將上路的零件關稅。

報導指出，原定於 5 月 3 日生效的 25% 外國汽車零組件關稅，仍將如期實施；針對所有進口汽車所加徵的 25% 高額關稅，也將不在此次豁免計畫之列。

雖然白宮釋出部分調整訊號，川普整體的貿易政策仍維持強硬立場。汽車產業目前除需應對整車與零件稅率外，進口鋼鐵與鋁材也仍面臨 25% 關稅，累計起來，製造成本壓力巨大。