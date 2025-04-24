〈美股盤後〉川普考慮對中關稅降至50%至65％ 股匯債齊揚

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-24 05:13

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美國總統川普表示，他「無意」解僱聯準會主席鮑爾，白宮還傳出美對中關稅可能修正至 50%-65%，市場資金週三 (23 日) 回流風險資產，股匯債「三線齊彈」，道瓊收漲 420 點。

《華爾街日報》稍早引述白宮官員說法指出，對中關稅可能降至 50% 至 65% 的區間，相較目前最高 145% 的水準明顯下調，以緩和美中二大經濟體的貿易緊張局勢。

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美國財政部長班森特認為，美中貿易戰不可持續，並預計貿易戰很快就會緩和。中國也表示願意與美國討論貿易問題，但北京繼續強調，如果白宮持續威脅，中國將不會進行談判。

除了有利的貿易發展之外，川普決定放棄罷免聯準會主席鮑爾的舉動也有助於平息投資人的擔憂。

最新聯準會《褐皮書》中指出，美國經濟雖仍穩健擴張，但美國總統川普祭出關稅政策後，國際貿易的不確定性已在全國各地區「普遍蔓延」，成為未來成長的潛在風險。

這份報告為疫情後首次涵蓋川普新一輪關稅衝擊的觀察結果，也顯示聯準會開始將全球局勢納入利率政策評估的核心考量。

美股週三 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 419.59 點，或 1.078%，收 39,606.57 點。

那斯達克指數上漲 407.63 點，或 2.5%，收 16,708.05 點。

S&P 500 指數上漲 88.1 點，或 1.67%，收 5,375.86 點。

費城半導體指數上漲 151.87 點，或 3.96%，收 3,983.92 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 384.31 點，或 3.45%，收 11,530.21 點。

標普 11 大板塊多數暖漲，資訊科技和非必需消費品強勢領航，能源與必需消費品逆風收低。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五虎齊揚。Meta (META-US) 大漲 4.00%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.43%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.56%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 4.28%。

台股 ADR 普遍收高。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.23%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.41%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.65%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 強漲 5.37% 至每股 250.74 美元。特斯拉汽車業務第一季利潤優於最低預期。有消息稱，執行長馬斯克計劃從下個月開始減少為川普政府工作的時間，而花更多時間管理這家電動車巨頭，尤其是在銷量下滑的情況下，這也強化市場樂觀情緒。

外傳晶片巨頭英特爾 (Intel) 將於本週宣布裁減超過 20% 的員工，影響超過 21,000 人，以精簡運營並減少官僚效率低下的問題。英特爾 (INTC-US) 週三大漲 5.54% 至每股 20.59 美元。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 彈升 2.56% 至每股 155.35 美元。OpenAI 表示，若法院裁定 Google 必須出售 Chrome 瀏覽器，將積極提出收購計畫。該舉可能改寫 AI 與網路瀏覽器生態，對科技產業帶來深遠影響。

菲利普莫里斯 (PM-US) 收紅 2.44% 至每股 168.11 美元。這家菸草巨頭公布穩健的第一季財報，並上調了 2025 年全年盈利預期。

波音 (BA-US) 飛升 6.06% 至每股 172.37 美元。波音公布自 2023 年以來首次季營收成長，較去年同期成長 75%，達到 81 億美元，交機數量從去年同期的 83 架增至 130 架。

能源科技公司 Enphase (ENPH-US) 狂瀉 15.65% 至每股 45.07 美元。Enphase 公布的第一季​​業績不如預期，第二季財測下限也遜於預期，管理層將其歸因於季節性因素和需求疲軟，投資人對該公司在美國太陽能市場面臨挑戰時的表現和前景感到失望。

華爾街分析

Nationwide Financial 首席市場策略師 Mark Hackett 表示：「市場可能已經到了一個關鍵時刻，無情新聞週期最初帶來的動盪基本消退，這可能表明投資人已開始排除 (經濟) 最壞情況的影響，但隨著未來幾週財報季的展開，人們的注意力可能會轉向更廣泛的經濟影響。」

瑞銀全球財富管理投資長 Ulrike Hoffmann-Burchardi 指出：「儘管預計波動性將持續，但關稅戰的最壞情況似乎是可以避免的，因此現在是時候考慮『分批進場』了。」

Tematica Research 投資長 Chris Versace 認為：「這是一次緩解性反彈。人們之前非常擔心 (中國關稅) 的影響，對經濟的影響、對接下來幾週企業財測的影響。因此這更像是市場喘息的反彈。」

Versace 建議：「我們得再等等，觀察這一輪潛在新關稅的最終落點，同時也觀察中國反應。他們也對美國課徵報復性關稅，現在問題是：『他們是否願意重新坐上談判桌？』這一切仍有待觀察。」