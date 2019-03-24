〈智冠衝獲利〉搶攻線下多元支付整合 拚營收規模擴增帶動營運損平

智冠集團 (5478-TW) 金融科技事業群佈局第三方支付多年，今年線上代收規模有機會上看 500 億元，在線上代收服務取得一定規模下，今年將著眼於線下多元支付整合系統，預計第 2 季可望有量販店商家採用，透過線上線下支付雙頭並進，今年營收可望明顯提升，並朝損平邁進。

金融科技事業群方面，2017 年將藍新科技併入金融科技事業群後，金流規模已成長至 270 億元，去年在換股整合效益漸顯下，藍新金融科技事業線上代收交易規模達到 350 億元，智冠集團財管中心總經理鍾興博表示，今年線上代收規模有機會坐穩 400 億元、甚至上看 500 億元，跨越損平門檻。

展望今年，鍾興博表示，在線上代收業務已取得一定規模後，今年重點將著眼於線下支付，目前線下支付百家爭鳴，將透過多元支付整合服務，解決連鎖商店的支付痛點，預計第 2 季可望有量販店商家採用，並逐步拓展至包括超商、賣場與飲料店等連鎖商家。

鍾興博認為，今年透過線下多元支付整合系統，線下服務可望帶來不錯的成績，加上線上代收已取得一定規模，今年無論收入、經濟規模等，都有機會明顯提升，金融支付事業群營運虧損也可望藉此大幅降低，甚至達到損平。

智冠集團董事長王俊博也說，第三方支付服務很難做，過去幾年來，非常謹慎且努力的存活下去，在線下多元支付整合系統到位，加上商機可期下，預期今年金融科技事業群，將會有蠻不錯的成績。