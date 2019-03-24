〈台股風向球〉季底作帳還結帳？4個訊號提醒該警戒了

台股上周續漲 199 點，周線連 2 紅，不過，上周五加權指數開始出現逢高賣壓，使日 K 線轉為十字線，技術面上日 KD 也進入高檔鈍化區再加上散戶重要參考指標「融資餘額」已來到今年以來新高，美債殖利率曲線倒掛造成美股上周五恐慌性賣壓，因此，台股交易員判斷，下周大盤走勢不排除修正，所幸尚有資金行情護持，先看能否放出 1500 億元大量來墊高底部支撐。

交易員指出，金豬年以來的走勢，已反映對未來川習會談判正向發展的預期，在大盤面臨去年 10 月股災接連破底的多重反壓區之際，行情要繼續向上攻，必須要有較預期好的經濟數據來支持，然而，從美國聯準會釋出超鴿派立場開始，市場對後市全球經濟成長疲緩的憂心氣氛增溫。更不可諱言的是，資金派對恐怕是這一波行情僅剩的利多。

從外資布局來看，上周買超多達 230 億元，其中，買超前 10 大標的分別是欣興多達 4.1 萬張，台積電、元大台灣 50 和永豐金近 4 萬張，玉山金和富邦美債 20 年近 3 萬張，國泰投資級公司債、兆豐金、開發金和京元電子均逾 2.4 萬張，顯示對台股後市仍偏多看待。

不過，台股處在驚驚漲格局中，不斷見到有各種經濟不佳訊息，尤其美中貿易戰的進展尚無確定結果，而美股又見到大幅震盪，恐使散戶好不容易跟上的信心，恐怕再次受到影響。

好消息是，除了資金派對暫無結束的壓力，4 月底前尚有高達 63 萬張融券強制回補高峰潮，台股還是有支撐來源，個股方面，即便選高現金殖利率股已是老生常談，但在多空拉鋸的混沌局勢中，卻是相對安全的避風港。