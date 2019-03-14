工研院闢4大領域 加速人工智慧工業應用

工研院今 (14) 日舉辦「AI 大未來，技術與應用交流會」，發表工研院研發的 AI 大腦，可橫跨各式行業醫療、金融、服務、半導體等各行各業，提高工作效率，加速人工智慧工業應用普及。工研院也在今日研討會現場上，展示開發完成的人工智慧技術，包含「智慧製造」、「智慧醫養」、「智慧商務」、「無人經濟」4 大領域。

在智慧製造方面，工研院指出，「AI 機器人夾取技術」透過自主學習，解決工廠換線，須仰賴工程師才能調整機器手臂任務問題；「人工智慧瑕疵影像分類技術」，則以深度學習網路架構，瑕疵分類正確率可達 97.55% 以上，並可協助目檢員減少 57% 的檢測篩檢量，可解決生產線需仰賴大量人力複檢，檢測效率低落問題。

智慧醫養部分，「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」是目前國際唯一可偵測 4 種主要病徵技術，可清楚標示位置的判讀技術，有效輔助醫師針對病變嚴重程度進行判讀。

智慧商務工研院研發「文字問答虛擬助理機器人」，採深度學習、異質性網路架構及自然語言處理技術，讓虛擬客服可以自動學習語意特徵，相較傳統建置方法，可節省約 6 成成本。

無人經濟方面，「易取－智慧貨架」，讓商品陳列更動彈性高，可透過多重感測偵測消費者拿取商品， AI 替消費者結合行動支付，提升購物體驗。馮文生表示，工研院目標放在軟硬整合，以程曦為例，其承攬的客戶包括國內銀行、物流業者、電商、政府機關，以及六都 1999 專線，為了以 AI 提供更好的服務品質，程曦技轉工研院研發的「深度學習文字虛擬客服解決方案」，在每月數十萬筆文字問答客服需求中，自動處理 83%-95% 的資訊。