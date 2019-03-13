大億攜手工研院研發ADB車燈 搶進智慧駕駛版圖

車燈廠大億 (1521-TW) 今 (13) 日與工研院簽約，將共同合作開發 ADB(Adaptive Driving Beam)先進車燈控制軟體開發平台，大億指出，此有助技術能力再升級，滿足自動駕駛車輛室內外燈具所需要的智慧化功能，並搶進滲透率逐漸提高的智慧駕駛市場。

大億董事長吳俊億表示，國際大廠積極研發 ADB 先進車燈，其中，歐洲的 ADB 陣營不僅有奧迪 (Audi) 和賓士 (Mercedes-Benz) 等高級車，日本的豐田 (Toyota) 也加入此行列，據相關研究報告指出，ADB 先進車燈市占率將從目前全球車用市場的不到 1%、快速成長至 2025 年的 15%。

ADB 車燈是以 LED 為光源，可判斷對向來車的位置和距離，並智慧化調整燈光照射區域，避免車燈炫光造成交通事故，其關鍵技術在於 LED 光源模組的精密製造，以及車燈和行車電腦 (ECU) 連結的控制器軟體開發，可滿足自動駕駛車輛室內、外燈具所需要的智慧化功能。

工研院副院長張培仁表示，此次與大億合作，目標將車燈產品推向高值智能化，工研院機械所將進行軟體設計以及功能測試，而大億進行硬體設計。

大億尚未公布去年全年財報，由於國產車銷售疲軟且外銷表現低迷，去年前 3 季稅後純益 2.47 億元，年減 35.38%，每股純益 (EPS)3.24 元；而今年前 2 月合併營收仍處在衰退態勢，年減 9.17% 至 7.61 億元。