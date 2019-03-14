13家銀行有以房養老 共核貸3186件、177億元

針對我國高齡化社會需求，金管會自 2015 年鼓勵銀行開辦以房養老，金管會今 (14) 日統計，截至今年 2 月底，以房養老共核貸 3186 件、年增 38%，核貸金額新台幣 177 億元，年增 42%，其中以北北基 1610 件，占比逾 5 成最多。

截至 2 月底，已提供以房養老貸款服務的銀行，包括：合作金庫、土地銀行、台企銀、一銀、華南銀行、臺灣銀行、高雄銀行、中國信託銀行、台新銀行、上海商銀、兆豐銀行、安泰銀行及陽信商銀等 13 家銀行。

金管會表示，13 家銀行核貸件數共 3186 件，核貸額度約新臺幣 177 億元，年增 4 成左右。其中，核貸件數與金額最高的，仍是最先開辦的合庫銀，截至 2 月底共核貸 1288 件、76 億元，其次是土銀 968 件、50 億元，最後是華南銀 612 件、27 億元。

以區域別區分，核貸件數以北北基的 1610 件最多，中彰投 458 件，桃竹苗 379 件，高高屏 335 件，雲嘉南 271 件，宜花東 118 件，外島則有 15 件。

金管會表示，北北基房屋價值較高，且較能接受以房養老觀念，因此願意申請以房養老貸款的人較多。

值得一提的是，整體核貸件數中，男性申貸戶占比 45.83%，女性占比 54.17%，女性申貸戶明顯多於男性。