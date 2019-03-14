台股盤前─大型股有撐 小心中小型股季底前遭主力逢高出貨

台股昨 (13) 日在權值王台積電和股王大立光聯袂撐盤下，終場守住紅盤上，加權指數以 10373.32 點作收，上漲 29.99 點，穩守所有短期均線，惟成交值不到千億元，今 (14) 日開盤前美股反彈，而外資期現貨布局仍偏多，法人認為，跌破月線前偏多格局才會遭破壞，在此之前個股仍可望見買盤進場拉抬輪動，但留意近 2 日櫃買相對弱勢，不排除主力季底前有意逢高出貨。

三大法人昨在集中市場合計買超 28.03 億元，其中，外資買超 23.18 億元、投信買超 2.39 億元、自營商買超 2.46 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2032 口至 28919 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 805 口至 57376 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 434 口至 26110 口。

美股方面，昨道瓊指數上漲 148.23 點或 0.58%，收 25702.89 點；標普 500 指數上漲 19.40 點或 0.69%，收 2810.92 點；那斯達克指數上漲 52.37 點或 0.69%，收 7643.40 點；費城半導體指數上漲 5.64 點或 0.42%，收 1360.77 點。

由於記憶體報價大跌，且美中貿易戰導致下游拉貨保守影響，國際半導體產業協會（SEMI）昨下修今年全球晶圓廠資本支出預估值年減 14%，終止連三年成長，預料從上游的高通、聯發科等 IC 設計商，到台積電等晶圓製造商和日月光等封測廠，將受影響。

國巨集團旗下智寶、凱美昨宣布合併，法人認為，被動元件產業景氣循環在去年達到 10 年來高峰後，恐面臨一段時間修正，整併應是為了提前因應。

繼綠能大幅減產之後，太陽能矽晶圓廠達能董事會決議停產多晶太陽能矽晶圓，並考慮出租或出售現有廠房和設備。

整體來看，美中貿易協議持續正向發展，加上蘋果和大立光受外資提高評等，台股偏多走勢可期，不過，元大投顧指出，近期量價結構並不佳，代表上檔空間有限，而截至目前去年第 4 季財報公布不到一半，3 月底前各廠業績狀況勢必影響短線走勢。。