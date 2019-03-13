台股盤後－權值股撐盤上漲29點 日K連三紅 觀望量縮跌破千億

有別於多數亞股走跌，台股今 (13) 日在台積電與大立光兩大權值股撐盤下，表現相對抗跌，終場上漲 29.99 點，加權指數收在 10373.32 點，穩守所有均線之上，惟市場觀望氛圍仍未完全消除，成交量僅 943 億元，跌回千億元以下。

美股道瓊工業指數雖走跌，但那斯達克指數、科技股仍持續上揚，在電子科技類股撐盤下，台股無畏日韓陸等主要亞股下跌，盤勢表現相對抗跌，包括光電、電子零件組與水泥等族群為今日盤面亮點，汽車、油電燃氣、航運等表現相對弱勢。

蘋果揮別財測下修陰霾，股價觸底反彈大漲，帶動蘋果概念股股價走揚，蘋概三雄中的台積電與大立光股價連袂上漲，漲幅分別為 0.46%、2.81%，成為今日力撐台股走揚的力量，至於鴻海則拉回整理，小跌 0.7%，但仍守住 70 元關卡，股價收在 70.7 元。

值得注意的是，蘋果概念股中友輝今日強漲 9% 以上，直奔漲停關門，燿華與正崴也有 7% 以上的漲幅，另外，包括可成、康控 - KY 也有 2% 以上的漲幅。

光學族群中揚明光大漲 9% 以上漲停作收，其他像是新世紀與玉晶光分別也有 2.26%、1.67% 漲幅。

法人表示，美股科技股表現仍相對強勢，使得以科技電子股為主的台股表現相對抗跌，但受到 A 股 3 月納入 MSCI 指數影響，導致資金排擠效應，在量縮影響下，台股上攻有壓，研判成交量至少要恢復 1,160 億元，才有機會繼續上攻，否則容易出現帶量開高走低，投資人勿貿然追高。