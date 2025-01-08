國巨去年12月營收月減5% 全年1216.67億元創歷年新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-08 18:32
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告去年 12 月營收 95.2 億元，月減 5%，但年增 6.4%；第四季營收 300.06 億元，季減 5.5%、年增 9.7%；2024 全年營收 1216.67 億元，年增 13.1%，月、季、年均創歷年同期新高。
國巨說明，去年 12 月營收較前月減少，主要是工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致，但仍然為同期單月營收的歷史新高，第四季也符合前一次法說所預估的季減個位數，也是同期最佳。
展望後市，國巨表示，持續樂觀看待 AI 應用的營運動能，客戶端的庫存已趨向健康水位，不過，1 月下旬的農曆春節長假使得工作天數減少，加上國際局勢等不確定因素仍高，將密切關注市場供需動態。
泛國巨集團的凱美 (2375-TW) 去年 12 月營收則為 4.3 億元，月增 2.4%、年增 10.8%；2024 全年營收 52.64 億元，年增 9.4%。單月三大產品線表現來看，電容月、年均增約 15%；風扇月減 36%、年減 28%；電阻月增 1%、年增 16%。
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