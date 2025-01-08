國巨去年12月營收月減5% 全年1216.67億元創歷年新高

國巨說明，去年 12 月營收較前月減少，主要是工作天數因年度庫存盤點而減少，且歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨所致，但仍然為同期單月營收的歷史新高，第四季也符合前一次法說所預估的季減個位數，也是同期最佳。