

◆盤勢分析

1. 美國商務部公布 1 月非國防資本美國耐用品訂單創下 6 個月以來的最大漲幅 0.8%，耐用品訂單也增幅達 0.4%。波音 737 MAX 8 事故機型後，美國總統川普週三宣布頒布一項行政命令，下令所有波音 737 Max 8 和 737 Max 9 機型停飛。在週三美國跟進停飛的消息傳來時，波音股價一度跌逾 2%，爾後跌幅收斂，收漲 0.46%，結束連續七個交易日走跌。週三美股上漲，漲幅介於 0.42 至 0.69％，美股四大指數短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續向上挑戰年線。

(2) 均線：支撐為月線至半年線，壓力為年線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值在 50 附近，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC 封測、PCB、工業 4.0、遊戲、散熱、系統整合、生技、風電等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 10 日線並挑戰年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5. 受記憶體報價大跌、美中貿易戰導致下游拉貨保守影響，國際半導體產業協會（SEMI）昨（13）日下修今年全球晶圓廠資本支出預估值至 529 億美元（約新台幣 1.63 兆元），年減 14%，終止連三年成長。

6.2327 國巨集團旗下 2375 智寶與 5317 凱美昨（13）日宣布換股合併，智寶以每 1.165 股普通股換 1 股凱美普通股合併凱美，取得凱美全數股權，規模約當 51 億元。凱美董座坦言，3 月訂單持續低迷，加上中國大陸缺工等因素干擾，第 2 季能見度不高，全年保守看。

7. 研華（2395）受到軟硬整合趨勢推動下，其工業互聯網平台（WISE PaaS）業績持續增長，今年研華全年營收仍有兩位數成長，長期目標將把淨利率再提升 1.5 個百分點，希望毛利率挑戰 40%，並以打造工業電腦供應鏈為主要目標。

8. 緯創（3231）轉投資五成的興櫃股股王緯穎（6669），3 月 27 日上市報到，13 日進行競價拍賣，最高投標金額 450 元，緯創「母以子貴」效應可期；另外，緯穎承銷價定每股 248 元，與 13 日興櫃收盤均價有約 130 元套利空間，預期將掀起申購熱潮。

