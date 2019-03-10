〈台股風向球〉先別管作帳還結帳 三大指標選出好股 但留意一項不安因素

台股加權指數上周終結周線連 3 紅，周跌 147 點，月線失而復得，可看到過去幾個交易日，每當多頭火種一旦快熄了，又能看到買盤進場承接維持熱度，目前時序逐漸靠近第一季底，川習會將於 3 月底舉行，是最重要國際大事，多數投資人多半有個疑問，是否會利多出盡？法人指出，將關注力放在財報數字漂亮、高殖利率和展望穩定的資優生，持股將相對沒有壓力，但隨時留意美國總統川普不在預期內的對外發言，恐持續對市場造成震盪。

先來看過去一周，多頭格局不被打壞，顯然有買盤支撐，使大盤看來處在良性修正，觀察籌碼面，外資過去 5 個交易日，4 個交易日賣超，合計賣超近 193 億元，投信更連賣 7 個交易日，過去一周賣超 17.79 億元，自營商也終結開紅盤日以來積極的買超態勢，連賣 4 個交易日，過去一周賣近 20 億元。反觀八大行庫，一周來買超 58.2 億元，為大盤提供一定的支撐力道。

不過，國際金融市場最大變數還是川普。

儘管川習會將於 3 月 27 日舉行，美中雙方均已持續對此釋出善意，使市場大多數預期貿易戰可望落幕，然而，川普周五表示，只要美中貿易協議喬定，美股將享受「非常大的漲勢」，後面卻又接了「若條件不滿意，他會拒絕與中國簽協議」。

還有，別忘了還有華為孟晚舟案，不僅是司法案件，背後可能還牽扯政治力和長遠的科技角力戰，後續如何發展，也成不確定因素。

法人表示，要讓市場再有一波大漲勢，須有更強力的新利多刺激，但川普總是有但書，導致現在買盤追價意願不易跟上，甚至最積極的外資，過去一周也轉成賣方，所幸，外資目前台指期留倉仍達 56200 口，信心面尚不弱。

觀察過去一周外資仍維持買超的標的，前 10 大依序為元大金近 4.8 萬張、友達 4 萬張、元大台灣 50 3.6 萬張，台灣高鐵 2.3 萬張，中鋼 1.6 萬張、富邦上証 1.5 萬張，台達電、富邦深 100、聯合再生和上海商銀均逾 1 萬張。

從技術面來看，加權指數上方壓力為 3 月 8 日的向下跳空缺口 10274-10299 點區間，下方防守區間則是 2 月 20 日的向上跳空缺口 10173-10181 點區間，由於月線與季線持續走揚，周線、月線、年線皆墊高至 10100 點以上，獲利賣壓減輕後的，指數行情仍可期。