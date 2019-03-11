〈房產〉工業用資產成交去年起大升溫 商仲評估 交易可望再熱幾季

台商資金積極回流升溫，外資商仲世邦魏理仕 CBRE 及仲量聯行目前手中都有大型工業用資產受委託出售，其中 CBRE 手中南台灣 4 筆土地，總銷售金額估計逾 120 億元，仲量聯行今 (11) 日則指出，客戶端委託出售新竹工業區的廠房及土地，出售標的廠房面積大、達 2 萬坪。商仲指出，此交易還要熱上幾季。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，預期未來幾季，台灣工業地交易活動將維持熱絡。

CBRE 手中進入議價的南台灣 4 筆土地，除北高雄核心區域 3459 坪商用土地，另 3 筆土地分別為高雄路竹 2 萬 3357 坪的工業用地 (含 1 萬 1192 坪廠房)、大慶工業區 2 萬 9898 坪工業用地、及屏南工業區 6 萬 7297 坪的工業用地。

朱幸兒表示，預期未來幾季，台灣工業地交易活動將維持熱絡，主要在美中貿易戰促使台商回流、積極找尋土地設廠，目前進入議價階段的南部工業用地，由於面積大，將依照客戶需求採取土地分割、或結合幾組廠商需求聯合共同買下等方式議價銷售。

2018 年起，大型科技業，因擴廠需求激增，使全台工業土地交易案大幅增加，仲量聯行也指出，今年第 1 季已受委託，預計處分數筆北部精華地段的工業土地，及高規格科技廠房物件，標的頗具規模，其中以新竹工業區高規格廠房最受矚目，建物面積約 2 萬坪，適合各類型科技業進駐。新竹工業區工業土地價格，經過近 3 年修正後，目前單坪土地價格約落在 16-18 萬元，此時正是購地建廠的極佳時點。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，就 2019 年工業不動產市場，預期相關產業仍將持續因接單效應而投入購置或建置高規格科技廠房，台灣北部工業區若有大面積且基地條件良好的物件釋出，無論是土地或既有廠房，預期將成為市場炙手可熱的設廠及投資標的。