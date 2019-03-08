縱有湖岸及公園景觀加持 北市豪宅行情也不得不低頭

大安森林公園旁豪宅「勤美璞真」曾引爆前中央銀行總裁彭淮南祭出「豪宅限貸令」，頂樓戶去年 10 月成交，實價揭露總價為 9.25 億元，拆算車位後每坪單價約 250 萬元，相較當初喊出 12 億元的價格，等於開價打了 77 折，而樸真建設內湖新案成屋銷售開價，也較預售時下修了 15%。

「勤美璞真碧湖畔」為勤美 (1532-TW) 集團的樸真建設，在台北市另一景觀豪宅，去年底取得使用執照後，除原已售 6 成的戶數陸續交屋外，成屋也由璞園建築團隊，開始上線銷售，樸真建設及及璞園建築團隊今 (8) 日則證實，跟隨市場交易狀況的變化，目前在「勤美璞真碧湖畔」在銷售開價，也的確較預售時打了 85 折，但議價空間則縮小。

根據實價揭露最新資料顯示，規劃戶數 48 戶的「勤美璞真碧湖畔」已有 13 戶實價揭露資料，目前揭露最高價為 12 樓每坪 162.6 萬元，刷新內湖豪宅最高成交價格，而已揭露的 13 戶成交價格，每坪也都在 139 萬元以上，成內湖最新豪宅一哥。

圖中為「勤美璞真碧湖畔」建案。(鉅亨網記者張欽發攝)

對於「勤美璞真碧湖畔」的銷售，樸真建設總經理汪家玗則指出，此建案已售出 6 成，售出戶全數為為自住客及為第二代置產的用途，完全沒有投資客，已售出戶以內湖的區域客戶占一半。此一碧湖畔岸的景觀大樓，完全也符合「離塵不離城」的訴求。

此外，勤美集團預計在 4.、5 月間在台中市草衙推攜手國際建築大師 - 隈吾發表「勤美之森」建案，並結合洲際酒店、博物館、住宅大樓等規劃，其中預計將推出 200 戶住宅，總銷達 100 億元，第一期預計在 2022 年完工。