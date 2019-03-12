行庫董座看房市：低利與自住客買盤支撐 房市可望逐漸回穩

今年房市可望逐漸回穩，土地銀行與合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀均認為，今年雖有美中貿易摩擦影響市場，但房市已逐漸脫離谷底「最壞的時候已經過了」，在低利率與自住客回流的助攻下，房市可望逐漸回穩，預估今年房貸放款可望有 4% 的成長。

土地銀行與合作金庫為國內房貸五大行庫之一，對於房市看法動見觀瞻，土銀董事長凌忠嫄與合庫銀董事長雷仲達均認為，房市最壞的時期已過，已逐漸脫離谷底，儘管有國際不確定因素干擾，但低利率與自住客回流，可望支撐房市動能。

凌忠嫄今 (12) 日表示，美中貿易戰、聯準會放緩升息步調，雖讓國際金融市場充滿變數，但土銀今年編列房貸預算仍持續成長，預估年增幅約 4.4%。

從目前房市現況來看，凌忠源表示，目前主要以新建案價格微幅上揚，進一步從地區別來看，包括台北市與台南市，交易量微幅增加，但量卻沒有明顯突破；另外，台北市、新北市與台南市房價微幅下跌，其他縣市則小幅上漲。

從目前房市現況來看，凌忠源指出，目前主要以新建案價格微幅上揚，進一步從地區別來看，包括台北市與台南市，交易量微幅增加，但量卻沒有明顯突破；另外，台北市、新北市與台南市房價微幅下跌，其他縣市則小幅上漲。

土銀目前針對自住客給予最高 8 成的房貸成數，寬限期以三年為限，符合資格的客戶寬限期有機會延長至 5 年；土銀截至去年底承做土建融放款餘額共 3,280 億，今年每月約增加 26 億，全年目標餘額以新增 3,900 億為目標。

雷仲達表示，去年移轉棟數 27.8 萬戶，雖然距離 10 年前的 40 萬戶仍有段距離，但從移轉動數連續兩年正成長來看，房市有逐步脫離谷底向上的跡象。

雷仲達表示，美中貿易戰雖會對經濟與房市增加變數，但在市場利率偏低、自住客回籠的助攻下，仍有助於房市持穩。

合庫去年個人房貸承作餘額近 5,000 億元，今年目標上看 5,144 億元，成長幅度約 4% 左右。