〈房產〉雨衣龍頭達新要賣台中住宅建地 底價5.4億元 3/22開標

台灣雨衣龍頭廠商達新 (1315-TW) 今日 (7 日) 宣布，正式委託 CBRE 世邦魏理仕，公開標售達新位於台中市西屯區台灣大道大遠百商圈的 6 筆土地，及 1 筆建物，土地總面積約 661.87 坪、建物面積約 304.57 坪，標售底價 5.4 億元，預計 3 月 22 日開標。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，達新台中市建地標售案，土地分區使用為住三之二。

隨著台中市商業發展重心西移，加上鄰近市政中心、國家歌劇院、萬坪觀光公園、公車優化道以及未來藍綠線捷運等指標性公共建設陸續到位，此區已成台中商業發展新興心臟重鎮，更躍升為台中市政商、金融、高檔消費的核心。

依照台中市不動產開發公會統計資料顯示，2018 年台中市建地面積 450 坪以上的土地，總共成交 136 筆，合計土地面積高達 16.36 萬坪。同時，世邦魏理仕觀察，2018 全年台中市土地交易金額僅次於台北市，土地總交易金額達 323.36 億元，佔全台 20.8%，顯示台中不動產市場後勢看漲。

此外，台中市總人口數於 2017 年底一舉超越高雄市，成為全台六大都會區亞軍，2018 年底達 280.3 萬人，人口紅利、就業機會增加，促使建商積極獵地儲備新產品開發，推升了台中不動產總交易量。

朱幸兒表示，受到台中大七期的商業核心區域的外擴效應以及未來雙捷運完工的預期效益加持，台中市西屯區已成為投資人、重量級建商陸續搶進的搶手投資區域之一。

如 2018 年底國泰人壽斥資 76.64 億元搶進台灣大道和文心路交叉口大面積土地，創下當年度土地交易每坪單價最高，再一次印證此區域的身價不墜地位。朱幸兒表示，此次釋出公開標售的精華土地位於大遠百商圈，兼具位置及交通優勢，消息釋出便獲得多方投資人及建商的高度關注。