元翎精密今掛牌上市 蜜月行情甜股價翻倍大漲

高壓鋼瓶及安全氣囊氣體發生器製造商元翎精密 (4564-TW) 今 (7) 日以每股 25 元掛牌上市，掛牌首日大展蜜月行情，早盤隨即站上 50 元大關，盤中維持超過 1 倍的漲幅，漲勢驚人。

元翎精密成立於 1988 年，目前資本額為新台幣 15.78 億元，掛牌上市後股本將達到 17.78 億元，公司致力於高壓鋼瓶及氣體發生器的研發、生產與銷售，為市場上少數同時具備開發多種氣體發生器能力的廠商，目前高壓鋼瓶產品營收比重約 85%， 是全球消費性高壓鋼瓶領導廠商之一。

元翎精密高壓鋼瓶知名客戶包括麥當勞、星巴克，氣體發生器客戶包括比亞迪、通用汽車等。其所生產的高壓鋼瓶為一次性拋棄式產品，主要應用於食品業，以自有品牌「mosa」和 ODM 服務銷售全球，據經銷商內部統計，目前於全球市佔率達 4 成。

元翎經過多年的市場開發及產能擴充，去年高壓鋼瓶出貨量超過 4.3 億支，由於新產能於去年第 4 季加入，今年 1 月新產能已滿載，出貨量可望突破 5.4 億顆，客戶以歐美地區餐飲設備品牌廠或通路商為主，去年美洲地區營收占比約占 37%、歐洲 29%、亞澳及其他地區 34%。

展望今年，元翎董事長王德鑫表示，去年第 4 季加入 20% 高壓鋼瓶產能，目前其營收比重約 85%，今年可望提升至 9 成，且去年 9 月已取得今年所有產能訂單，從 1 月起產能便滿載，受惠高壓鋼瓶新產能帶來的成長動能，預期今年營收可望年增 2 成。法人預估，元翎今年每股純益上看 3.5 元，可望續改寫歷史新猷。