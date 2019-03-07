盤前財經大事搶先讀2019年3月7日

今日操盤前瞻

日本 1 月領先經濟指標

中國 2 月外匯存底

美國上周初領失業金人數

法說會：南茂、聚陽、奇力新、敦陽科、駐龍、湯石照明、勝麗、大中、M31、天正國際

新股掛牌：元翎

美股盤後—美股連三跌！美光重擊費半 晶片股齊下殺

週三 (6 日) 由於油價下跌拖累能源股不支倒地，美光領跌費半，晶片股齊下殺，美股連續第三個交易日走跌。隨著企業財報季結束，投資者靜待下一個市場的催化劑，包括美國和中國之間潛在的貿易協議，以及重要經濟數據。閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉產品價格看漲 + 需求回溫 三寶看好 Q2 將優於 Q1

台塑四寶昨 (6) 日公告 2 月合併營收共 1157.75 億元，受到農曆春節因素影響，工作天數減少，營收月減 16.2%，年減 8.6%。台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 對第 1 季展望維持先前看法，認為營收將不如去年第 4 季，不過，三寶也同時看好，第 2 季在產品價格看漲且需求回溫下，營運表現將會優於第 1 季。閱讀全文...

〈玉山金法說〉獲利連 7 年衝高 每股可望配 1.3 元股利

玉山金控去年稅後純益 170.99 億元，較去年增加 15.9%，已連 7 年刷新歷史新高紀錄，每股稅後純益 (EPS)1.58 元，亮眼獲利表現也反映在市值上，玉山金控總經理黃男州表示，金控資產規模已達 2.29 兆元，今年估可達 2.5 兆元，目標在三年內衝上 3 兆；法人也推估，玉山金今年每股可望配發 1.3 元股利。閱讀全文...

外資回頭擁抱台灣 連續 2 個月淨匯入規模近 2000 億

外資今 (2019) 年以來持續匯入台灣，金管會昨 (6) 日公布外資最新資料顯示，外資 2 月淨匯入 33.58 億美元，今年以來連續 2 個月淨匯入金額 63.69 億美元 (折合新台幣約 1,961 億元)，為前 (2017) 年 12 月以來首見。閱讀全文...

一位大戶砸盤 2.11 億美元押注新興市場 ETF 創該基金今年最大單

正當有些大行對今年股市大漲行情示警之際，一位大戶投資人正大舉押注新興市場。有些銀行警告，中國經濟增長放緩，美元走強，貿易談判仍有不確定因素，可能打亂新興市場 2012 年以來最佳開局的行情。閱讀全文...