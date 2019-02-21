沒人再形容這波漲勢是「死貓跳」 期待標普創高的情緒正揚升

僅僅幾個星期前，對於美股聖誕節後的強彈，人們偏向以「死貓反彈 (dead-cat bounce)」看待，認為股市最終會回到 12 月的低點。

但過去 8 週時間內，美股有 7 週上揚，標普 500 指數在漲勢中幾乎沒有回頭，市場上唱衰的聲音逐漸消失。取而代之的是，人們開始看向去年 9 月份的高點 2930 點，以當前指數來看，只差 5% 就能達標。

據《彭博》報導，Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer 指出，由市場動能來看，更支持股市會持續反彈。以上週五收盤計算，標普 500 指數中有超過 90% 的股票，股價都超過了 50 日的均價，這是 2016 年以來最高的水準。

超 90% 股票高於 50 日均價 (圖表取自彭博)

如果參考過去的歷史，自 1990 年以來，有 14 次類似的情況出現，其中僅有 1 次，股市未在 3 個月之後上漲，更重要的是，標普 500 指數在這種情況的平均漲幅高達 5.1%。

Dwyer 表示，美股在 2019 年還會再創高點，上漲走勢如果停止，都會是暫時性的。

美國聯準會貨幣政策基調改變，被視為這波股市轉折的關鍵。儘管華爾街情緒改善，但許多投資人仍然不願追漲，資金持續由美股基金中撤出。JPMorgan 策略師相信，這是市場還會持續走強的徵兆。

另一個測量廣度的指標，稱為「累計漲跌線 (cumulative advance-decline line)」，這個指標計算紐交所當日上漲的股票家數，減去下跌家數的數量，並統計轉折趨勢。這項指標現在已經越過去年 9 月 20 日的高點，創下新高。

多數分析師將標普 500 指數的 2800 點，視為一個強阻力，是觀察後勢的一個重要焦點。

另一方面，標普 500 指數的 14 日相對強弱指標，自去年 8 月以來首次接近 70，通常高於 70 被視為股票上漲過猛，需要留意後續可能的賣壓。