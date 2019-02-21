股市續漲的關鍵 -- 回檔修正5%至10%

報導指出，中美兩國協商官員致力簽訂一項諒解備忘錄，為達成重要貿易協議做好準備。該消息支撑了美國股市於週三尾盤上漲。但週四盤前，該漲勢已漸消退，投資人因而懷疑，中美似乎無止境的貿易談判，是否已讓股市失去了耐心。

另一個問題則是，股市對中美貿易議題，到底反應了多少？二位金融部落客 Reformed Broker 網站分析師布朗 (Josh Brown) 與 Irrelevant Investor 網站分析師班尼克 (Michael Batnick) 認為，最好不要猜股市是否已完全消化了貿易協定等議題。

班尼克說：「股市反應了多少，沒有人知道。只有到了事後才會知道，」

耶誕節過後，儘管壓力依舊，美國股市却反彈上漲。漲跌家數指標創新高，即上漲家數多過下跌家數的差距創新高，這意味至少短期內，股市不致重挫。

Jefferies 公司分析師廸森第 (Steven DeSanctis) 說，今年初以來，在股市的漲勢中，並未見到持續不斷的動能。

「回檔修正，絕對有其必要，」廸森第說。

他指出，今年以來，Russell 2000 指數大漲了 16.5%，為自 1979 年以來，同期間第三大漲幅。

「每當股市大幅上漲，總是會回檔整理。股市若回檔修正 5% 至 10%，並非壞事，反而能為進一步漲勢打下基礎。」他說。

目前而言，有許多因素可促使股市回檔修正，包括中國，歐洲或美國經濟減緩，企業獲利預估下降，公布的獲利數據不佳及股價下跌。

股價下跌有助消除股市泡沫，並累積上漲動能。S&P 500 企業目前的本益比接近 19.8 倍，去年 8 月為 20 倍，2018 年底則為 16 倍。廸森第說，若本益比能降到 17 倍，股市就更具有吸引力了。

廸森第仍然認為，股市去年底的回檔不具有合理性，因為美國經濟並未落入衰退。Walmart 本週公布季報利多，讓他對經濟更加不感擔憂。