美企繼續狂買庫藏股 若進度不變 今年金額有望再創新高

美國企業依然熱愛實施庫藏股，雖然現在全年才過不到 2 個月，但依循這樣的進度，今年公司買回股票的金額可能再破紀錄。

美林美銀 (Bank of America Merrill Lynch) 週二 (19 日) 發布報告指出，上週美股企業實施庫藏股金額，創下他們自 2009 年搜集數據以來，第 4 大的單週買股紀錄。2019 年迄今，美股企業實施庫藏股已較去年同期飆升 91%。

2018 年在公司稅調降，以及股市不穩的情況下，美股實施庫藏股金額突破 1 兆美元。

由於實施庫藏股過於頻繁及規模巨大，已遭致外界愈來愈多批評。包括貝萊德執行長 Larry Fink 在內，許多人認為這種短期工具只用來推升股價，讓高層得利，不利於真正股市長期投資者。

這種情況也引起政壇注意。本月初，參議院少數黨領袖、紐約州民主黨參議員 Chuck Schumer 和佛蒙特州獨立參議員 Bernie Sanders 撰文，呼籲應立法來阻止企業買回股票，除非他們能將員工利益置於首位，例如同意最低時薪 15 美元以上的標準、7 天有薪病假及更多醫療及退休福利等。

巴菲特 (Warren Buffett) 的老戰友孟格 (Charlie Munger)，上週也被問到這個話題。他表示，當政治人物要指示企業界該怎麼做時，通常他不關心這類言論，但若非要談這個問題的話，公司在股價低迷時實施庫藏股是個好主意，但他們往往做得不夠多，如今股價大多偏高，買回股票是個壞主意，企業反倒樂此不疲。

孟格認為，在現在這樣的價位還大量買回股票，是否明智恐怕值得質疑。

JPMorgan Funds 首席全球策略師 David Kelly 則認為，庫藏股的問題已經被過於妖魔化。庫藏股有助於減少在外發行的股票總數，這其實會增加所有股東的收益，不僅僅是高層及大戶。

Kelly 承認，現在企業經營的一個難題，是不知該如何處理多餘的現金，但這種商業策略，應該由企業本身來決定，而不是華盛頓來決定這筆錢該如何處理。