美股恐再現波動 諾貝爾獎得主席勒：熊市風險仍存在

諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒 (Robert Shiller) 表示，雖然美股正從去年底的大幅下跌中回升，但近期恐再現波動，部分跡象已浮現，熊市風險仍存在。

全球經濟前景疑慮升溫，加上企業財測令投資人失望，昨日美股收低，終止 4 連漲，創近 3 週最大單日跌幅。

週二道瓊工業指數收跌 301.87 點 (1.22%)，至 24404.48 點；標普 500 指數收跌 37.81 點 (1.42%)，至 2632.9 點；那斯達克指數收跌 136.87 點 (1.91%)，至 7020.36 點。

席勒出席今年瑞士達沃斯 (Davos) 世界經濟論壇 (WEF)，他在接受 CNBC 採訪時指出，美股可能會出現波動，2019 年陷入熊市的風險仍在。

席勒稱，美中貿易緊張局勢，讓市場在 2019 年，面臨更多不確定性。

部分意見認為，聯準會 (Fed) 升息，是導致美股波動加劇的主因；但席勒強調，Fed 的決策，是可預測且溫和的，「他們正試圖穩定市場」。

美國政府局部關門進入第 2 個月，席勒認為，雖然此事不會直接影響市場，但可能引發焦慮情緒，使波動性加劇。

為解決政府關門僵局，美國參議院領袖日前同意，分別就民主黨與共和黨重啟聯邦政府的提案，進行表決。