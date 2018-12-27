日股跟進美股報復反彈 分析師看好逆轉熊市而非「死貓跳」

美股三大指數噴漲，創下 2009 年以來最大單日漲幅，並帶動日經 225 指數今天上漲近 4%，重回 20000 點整數關卡。分析師們認為，儘管日股本週暴跌千點進入熊市後，又突然出現暴漲，但還是傾向認為這是反彈逆轉點，而非跌勢中的「死貓跳」(dead cat bounce)。

Oanda 公司亞太區交易主管 Stephen Innes 表示，經濟復甦應該會讓投資人相信投資恐慌已經消退，並且正在結束，市場幽暗的預言並非基於目前美國經濟基本面。事實上，許多資金停在場邊，善於逢低進場的買盤大舉進場，正提醒投資人不要低估美國的消費購買力。

此外，中美貿易戰本月實施為期 90 天的休兵後，傳出潛在利多消息，彭博社報導，兩位知情人士表示，美國政府代表團將在 1 月 7 日當週前往北京，與中國官員舉行貿易談判。

東京三菱 UFJ 國際資產管理公司首席策略師 Kiyoshi Ishigane 認為，美股和日股相繼展開大反彈，目前股市雖仍會有震盪，但預期買盤可能會持續兩到三週。

亞股歷經四天低檔震盪後展開大反彈。(來源：Bloomberg)

非理性市場走勢

野村控股亞洲（日本除外）股票研究主管 Jim McCafferty 表示，市場短期暴漲暴跌，造成不合理的市場波動性，主要是由活躍的量化交易引起，但這也為著重基本面的理性投資人提供了進場機會。

軋空？

新加坡 Soochow CSSD 資本市場日股主管 Andrew Jackson 認為，此次反彈儘管有一些長期買盤進場，但反彈幅度之大，更像是先前市場超賣，過度放空後形成的軋空。

盈利問題

Allianz Global Investors 日本分支機構投資長 Kazuyuki Terao 認為，市場對企業盈利的擔憂仍將會持續一段時間，股市不像是就此回升，因為美國和日本科技業及景氣循環產業仍存在不少隱憂。

技術反彈

新加坡 CMC Markets 的市場分析師 Margaret Yang 表示，由於缺乏基本面更新和對政治不確定性的緩解，他傾向於認為這場反彈主要是空頭回補驅動的技術性反彈。