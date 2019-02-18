〈房產〉房仲業住商機構虛實整合 拓展中國大陸市場

不動產經紀業住商機構邁入 40 年，2018 年住商和大陸線上房產公司鏈家集團「貝殼找房」合作代理，住商總經理陳錫琮今 (18) 日表示，未來住商 5 年內循線上線下模式拓展大陸市場，2019 年預計達 1025 家店。

住商機構董事長吳耀焜指出，過去 40 年住商追求精進，未來 40 年將針對兩岸發展，以線上線下思考，以實整合思維打造新的營運模式，為台灣不動產經紀業帶入新的思考與方向。

住商在 2018 年與中國線上房產公司「貝殼找房」合作，透過線上方式經銷，在中國市場中快速拓展，「貝殼找房」以不動產經紀的平台實力，成為住商的代理商。

貝殼找房是中國鏈家房屋旗下的找房平台，在 2018 年上線後積極推動新的營運模式，目前與安居客並列中國前兩大找房網，除了找物件的基本功能之外，還增設營銷、運營、人才、系統、供應鏈、品牌、交易、資本等八大功能，由於建立在強大平台基礎上，因此也是目前中國房產業者使用度最高的網站，住商透過貝殼找房的平台能精準鎖定同業因此能快速拓展。

陳錫琮表示，目前住商在大陸的實體門店達 560 家店，預估 2019 年底應能順利達到 1025 家店以上規模；若再加上住商在台灣加盟店數已有 499 家店，今年估計會達 530 家店，兩岸合計 1555 家店，將為台商不動產經紀業兩岸規模第一大。