〈房產〉永慶房屋針對總部員工啟動4年來第3度調薪 調幅約3%

永慶房屋今 (1) 日舉辦全台房仲業最大規模尾牙宴，席開 500 桌，董事長孫慶餘送出大禮，集團總部同仁平均年終 2 個月，績優員工最高可達 6 個月以上；此外，春節後也將啟動加薪，針對集團總部員工，薪資平均調幅約 3%，這已是 4 年來第 3 度加薪。

永慶房屋成立至 2018 年已屆 30 周年，不僅包辦國內外多項創新、服務、品牌及最佳企業雇主等大獎，更逆勢擴大新展店 130 家，孫慶餘與主管上台舉杯感謝同仁，並期許金豬年繼續秉持「先誠實再成交」的創業理念，以創新為引擎，持續積極展店以擴大服務版圖，挑戰全台成交市占突破 5 成。

孫慶餘在會中指出，2015 年房市反轉直下，4 年來買賣移轉棟數都未能突破 30 萬棟大關，但在所有同仁的共同努力下，永慶房屋在整體產業持續萎縮的同時，在去年一口氣新開了 130 家店，集團市佔更從 5 年前的 27%，提升到近 4 成。

2018 年全台六都買賣移轉棟數較 2017 年成長 4.1%，全台買賣移轉棟數也成長 4.5%。對於 2019 年房市，自住需求仍是市場主力，2019 年全年交易量與去年持平的機會高，但若美中貿易戰朝向正面發展，對於房市成長也有助益，永慶房屋業務總經理葉凌棋預期 2019 年房市呈現成交量能小幅較 2018 年增加走勢，預估全台移轉量突破 28 萬棟，但成長幅度也呈現連兩年的縮小。