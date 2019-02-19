〈房產〉北市大安區高達618間店面沒人租 店面待租量居全台之冠

房仲業彙整全台網路待租店面統計，至昨 (18) 日止，全台網路店面待租量高達 1.24 萬間，年增 9.4%，其中北市「大安區」待租量體大，店面市況最慘，待租店面量高達 618 間，居全台行政區之冠，為目前全台待租量最大的店面市場。

而北市大安區待租店面量高達 618 間，居全台行政區之冠，更是居次的桃園區 488 間，以及台北中山區 385 間的 1.3 倍及 1.6 倍。

屋比房屋比價創辦人葉國華對此指出，高租金店面已成為目前市場的票房毒藥。另外從目前全台及六都店面市場租金開價都呈現走跌看來，顯然多數店面房東是有降租意願，但因租金太高、降幅太小，因此無法吸引租客青睞。

由於去年政府推動「一例一休」與「年金改革」等政策，對我全台內需市場產生不少衝擊，今年在全球景氣趨緩下，屆時店面市場的挑戰恐將更為嚴峻，建議屋主出租店面時，應評估大環境狀況與商家付租能力，適度調整租金價格，以免空置期拉長，得不償失。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，許多人認為，目前店面空置率這麼高，房東卻不願積極降租出租，是因為不缺錢，所以很能撐，但實際上，這跟店面「價值」變動有關，舉例來說，以店面投報率 2.5% 來說，如果年租金是 100 萬元，回推店面價值就是 4000 萬元，一旦租金降到 80 萬，店面價值就只剩下 3200 萬元，儘管屋主降租出租可獲得租金收益，但一來一往間，店面價值卻可能損失數百萬、甚至上千萬，也難怪屋主寧願短期讓店面閒置，撐一陣子看看，也不願大幅降租。

不過，陳傑鳴也指出，近年電商強勢發展，已成為實體店面的隱憂，目前已有店面投資人看壞市場賠錢出場，店面市場是否能重回昔日榮景，仍待觀察，屋主若誤判情勢堅不降租，恐讓租金、房價兩者皆空。而對於近期學者建議政府應開徵的空店稅，這雖有助於提升房東出租意願，但仍需注意房東是否將稅金轉嫁，或以人頭承租掩蓋空置的事實，甚至如房東隨意租給短期特賣會、娃娃機店等不具特色的店家，對商圈發展也不利。