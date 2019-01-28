〈房產〉全台去年房屋買賣移轉棟數27.8萬棟 年增4.5% 繼承移轉創高

據內政部統計處最新統計顯示，2018 全年買賣移轉棟數為 27.8 萬棟，年增約 4.5%，拍賣移轉微增至 5234 棟，至於繼承移轉棟數則持續創新高，達 5.6 萬棟，若與 10 年前買賣移轉棟數相比，則可發現拍賣移轉 10 年來減少約 8 成，不過繼承卻增加 57%。

去年全台房屋買賣移轉棟數 27.8 萬棟，略低於市場今年初依 2018 年全台六都買賣移轉棟數 21.2 萬棟所推估的 27.9-28.1 棟，也未達 10 年移轉均量的 30 萬棟水準。其中，去年全台六都買賣移轉棟數為 21.2 萬棟，較 2017 年成長約 4.1%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專經理曾敬德指出，買賣移轉棟數連續兩年反彈，交易量反應市場觸底盤整，但自住買盤回籠擇優購屋，至於拍賣移轉雖然反彈至 5234 棟，但大約是歷史高峰時的 1 成左右，並未對市場造成影響，繼承移轉受高自有住宅率與人口持續老化影響，因此繼承棟數不斷寫新高，預料這樣的趨勢將會持續下去，至於贈與移轉因房地合一新制上路後，節稅效益下滑，因此贈與移轉數量大致維持穩定。

若以 10 年的變化更可看出市場差異，10 年前整體房價水準低，加上當年上半年的投資買盤興盛、新成屋交屋量大，全年買賣移轉棟數達 37.9 萬棟，2018 市場只剩自住當道，投資買盤疲弱加上交屋量不若當年多，10 年時間移轉棟數減少約 10 萬棟。

不過，拍賣市場則反應目前市況仍穩定，2008 年的拍賣移轉仍高達 2.5 萬棟，不過 2018 年剩下 5234 棟，較當年減少約 8 成，反應當前因債務或欠繳房貸因而流入法拍市場的量少，拍定移轉的量也因此減少，不過另一方面也可看出市場大致維持穩定，急需資金或債務可能出問題的民眾，可以順利售屋變現。

繼承移轉棟數則反應人口老化與高自有住宅率等因素，加上不動產價值高，因此繼承移轉棟數年年攀升，2018 年已增加至 5.6 萬棟，和 10 年前相比反而是呈現逆勢大幅增加的狀況。