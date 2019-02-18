〈台積降財測〉不受下修財測影響 盤中最高漲逾1% 站回5日線

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 因受到光阻液事件影響，上周五晚間下調第 1 季財測，雙率也同步下修，對全年每股純益則將影響 0.08 元。不過，台積電今 (18) 日股價未受下修財測消息衝擊，早盤開高走高，盤中漲幅最高逾 1.3%、上漲 3 元，並重新站回 5 日線。

台積電 1 月底時傳採用不合格化學原料，使 14B 廠晶圓生產良率受影響，台積電原先表示，此事件不至於影響本季財測預估值。不過，台積電上周五 (15 日) 晚間公告指出，為確保出貨給客戶的晶圓品質，決定報廢的晶圓數量，較先前評估的更多。

受此因素影響，台積電下修第 1 季財測，營收估值由原先的 73 至 74 億美元，下調至 70 至 71 億美元 (約合新台幣 2142 至 2172.6 億元)，季減約 25-26%，毛利率也下調至 41-43%，營益率同步下修至 29-31%，預估光阻液事件影響每股純益約 0.42 元。若從全年來看，毛利率、營益率皆將減少 0.2 個百分點，每股純益則減少 0.08 元。

而台積電在受到光阻液因素影響的同時，也採取行動，將部分產品自第 2 季提前投產，並看見一些需求成長，台積電預期，2 項因素將額外貢獻第 1 季營收約 2.3 億美元。這也意味著客戶需求已出現提前回籠現象，台積電第 2 季需求動能回溫可期。

台積電上周五美股掛牌 ADR 也同樣未受下修財測消息影響，終場小漲 0.08%，收在 38.09 美元。