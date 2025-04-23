川普政府跪撤關稅！美中貿易戰大逆轉 三度表態讓步時間點曝光

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-23 14:20

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美國財長貝森特率先在華盛頓摩根大通投資者峰會釋放政策訊號。在美東當地時間周二上午 11 點左右，貝森特表示，當前美中互徵 145% 與 125% 的高額關稅「不可持續」，並預測在不久的將來將出現關稅調降。

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貝森特在這場閉門峰會上還特別強調，儘管談判過程艱難，但雙方都意識到維持現狀無益於全球經濟。這場面向華爾街菁英的私下溝通，被視為政策轉向的試探性訊號，會後美股應聲上漲。

隨後在中午時分，白宮新聞秘書萊維特在記者會上呼應財長貝森特的觀點，稱川普政府正為美中貿易協議奠定基礎。

萊維特說，「川普希望人們知道，美國在與中國達成潛在貿易協議方面做得非常好」，並稱川普「正在為與中國達成協議做好準備，而且一切正朝著正確的方向發展」。

第三個關鍵時間點則是周二下午 4 點，美國總統川普親口證實對中關稅將從現行的 145%「大幅下降」，但明確排除歸零可能。他同時釋放多重政策訊號，既聲稱與中國相處融洽，又對聯準會 (Fed) 降息節奏表達不滿，更提及可能在 90 天內完成美歐貿易談判。儘管未公佈具體時間表，但其 "軟硬兼施" 的表態已足夠刺激市場神經。

川普在 Paul Atkins 宣誓就任美國證交會 (SEC) 主席後說，「我們與中國的關係很好」，並稱儘管徵收高額關稅，他仍對中國「非常友善」。「我們將非常幸福地生活在一起，理想情況下還能一起工作。」

川普還說，對中國的最終關稅稅率將從目前的 145%「大幅」下降，「不會那麼高，不會那麼高」。

他並表示，儘管對 Fed 未能更快降低利率感到沮喪，但無意解僱 Fed 主席鮑威爾。「我希望看到他在降息問題上更積極一些。現在是降息的絕佳時機。如果他不降息，是不是就完了？不，不是，但時機確實不錯。本來可以更早一些。但我無意解僱他。」

專家認為，上述三次談話透露出川普政府想打出「幕後試探、台前呼應」的組合拳，既測試市場反應，又強化政策可信度。